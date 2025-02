Il Comune di Milano lancia un albo per mappare e supportare le librerie locali.

Un nuovo albo per le librerie indipendenti

Il Comune di Milano ha avviato un’iniziativa innovativa per promuovere e valorizzare le librerie di prossimità. Questo progetto prevede la creazione di un albo delle librerie, che avrà il compito di mappare e riconoscere il valore sociale e culturale di questi spazi. Le librerie indipendenti, che spesso rappresentano un punto di riferimento nei quartieri, potranno iscriversi a questo albo attraverso un avviso pubblico annuale.

Requisiti per l’iscrizione

Le librerie che desiderano partecipare devono essere micro-imprese, con un massimo di 10 dipendenti e un fatturato non superiore ai 2 milioni di euro. Un requisito fondamentale è l’offerta di un assortimento vario di titoli, compresi quelli di editori indipendenti. Inoltre, le librerie iscritte dovranno aderire al patto di Milano per la lettura, impegnandosi a promuovere la lettura attraverso almeno 15 iniziative pubbliche all’anno, che possono svolgersi in libreria, scuole, biblioteche o altri luoghi pubblici.

Un impatto positivo sui quartieri

Secondo l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi, le librerie non sono solo negozi, ma veri e propri presidi culturali. Svolgono un ruolo fondamentale come luoghi di incontro e confronto per la comunità. L’albo delle librerie di prossimità non solo riconoscerà l’importanza di queste attività, ma servirà anche come mappatura utile per future misure di supporto. Le librerie che si iscriveranno potranno esporre il logo “Libreria milanese di prossimità”, un segno distintivo del loro impegno culturale.

Un passo verso la valorizzazione della lettura

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione della lettura e della cultura a Milano. Le librerie di quartiere, spesso trascurate, hanno un impatto positivo sulla vita dei cittadini, contribuendo a creare un senso di comunità e appartenenza. Con l’istituzione di questo albo, il Comune intende non solo sostenere queste realtà, ma anche incentivare la collaborazione tra le librerie e le istituzioni locali, promuovendo eventi e attività che coinvolgano la cittadinanza.