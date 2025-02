Il Tar della Lombardia conferma la decisione del Comune di Milano sulla chiusura parziale degli uffici urbanistici.

Il contesto della chiusura degli uffici

Nel novembre del 2024, il Comune di Milano ha preso una decisione significativa riguardo agli uffici dell’urbanistica, limitando l’accesso al pubblico. Questa scelta è stata motivata da una serie di inchieste che hanno sollevato preoccupazioni tra i dipendenti e i dirigenti comunali, creando un clima di tensione e incertezza. La chiusura parziale degli uffici è stata vista come una misura necessaria per tutelare i funzionari da possibili implicazioni legali e per garantire una gestione più controllata delle pratiche urbanistiche.

Il ricorso dei geometri e la risposta del Tar

I geometri, colpiti da questa decisione, hanno presentato un ricorso al Tar della Lombardia, chiedendo la revoca della chiusura. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto il ricorso inammissibile, sottolineando che i professionisti non sono stati in grado di dimostrare un danno concreto derivante dalla limitazione dell’accesso agli uffici. Secondo il Tar, la chiusura non è totale e i dirigenti hanno la facoltà di concedere appuntamenti su richiesta, il che riduce significativamente l’impatto sulla loro attività.

Le implicazioni per i professionisti e i cittadini

La decisione del Tar, pur riconoscendo che la chiusura degli uffici possa alterare le modalità di interazione tra professionisti e amministrazione, stabilisce un precedente importante. I geometri e altri professionisti del settore dovranno adattarsi a questa nuova realtà, trovando modi alternativi per risolvere le controversie e gestire le pratiche urbanistiche. La chiusura parziale degli uffici, infatti, non solo mira a limitare il flusso di persone, ma anche a prevenire situazioni che possano portare a inchieste giudiziarie. Questo cambiamento potrebbe richiedere un ripensamento delle strategie operative da parte dei professionisti, che dovranno ora affrontare un contesto normativo e procedurale in evoluzione.