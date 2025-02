La Regione Lombardia approva una risoluzione per affrontare le emissioni inquinanti dell'agricoltura.

Un passo avanti per l’agricoltura sostenibile

La Regione Lombardia ha recentemente fatto un importante passo avanti nella lotta contro le emissioni inquinanti derivanti dall’attività agricola. Mercoledì pomeriggio, la commissione agricoltura del consiglio regionale ha approvato una risoluzione che impegna la Regione a ridurre le emissioni zootecniche, un tema di crescente rilevanza nel contesto della sostenibilità ambientale. Questo provvedimento, presentato dai rappresentanti del Partito Democratico Marco Carra e Matteo Piloni, ha ottenuto un’ampia convergenza tra le forze politiche, dimostrando che l’agricoltura può essere vista non solo come un problema, ma anche come un’opportunità per il futuro.

Innovazione e ricerca al centro della strategia

Il testo approvato prevede diverse misure chiave per affrontare le sfide legate alle emissioni zootecniche. In particolare, la Regione si impegna a promuovere l’innovazione e l’adozione di tecnologie avanzate per ridurre l’impatto ambientale delle pratiche agricole. Inoltre, sarà fondamentale il supporto alla ricerca universitaria, che giocherà un ruolo cruciale nel fornire soluzioni scientifiche e pratiche per migliorare la sostenibilità del settore. Tra le proposte, si prevede anche l’uso di additivi per il trattamento dei reflui zootecnici e del digestato, un sottoprodotto della produzione di biogas, per sostituire i fertilizzanti minerali tradizionali.

Un’alleanza sociale per il futuro dell’agricoltura

Carra e Piloni hanno sottolineato l’importanza di un’alleanza sociale per affrontare le criticità del settore agricolo. “Abbiamo visto che altre Regioni sono arrivate a questo punto prima di noi”, hanno dichiarato, evidenziando la necessità di un approccio collaborativo per garantire un futuro sostenibile all’agricoltura lombarda. La risoluzione prevede anche incentivi per gli allevatori che adottano pratiche virtuose, creando un sistema di premialità nei bandi regionali. Questo approccio non solo aiuterà a ridurre le emissioni, ma contribuirà anche a valorizzare le pratiche agricole sostenibili, rendendo la Lombardia un modello da seguire per altre regioni italiane.