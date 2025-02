Il piano industriale di MM prevede un aumento dei servizi e dei dipendenti, con focus sul verde pubblico.

Investimenti e crescita: il futuro di MM Spa

Il piano industriale di MM Spa, approvato dal Comune di Milano, segna un’importante svolta per la società partecipata. Con un investimento previsto di 352 milioni di euro nei prossimi cinque anni, MM punta a un significativo aumento dei ricavi e dell’occupazione. Entro il 2028, si prevede un Ebitda di 90 milioni e un Ebit di 47 milioni, con un incremento rispettivamente del 21% e del 27% rispetto al 2023. Questo piano non solo mira a migliorare i servizi esistenti, ma introduce anche nuove aree di intervento, come la gestione del verde pubblico.

Nuovi servizi e gestione del verde pubblico

Uno dei punti salienti del piano è la gestione del verde pubblico, che coprirà un’area di 18 milioni di mq tra parchi, giardini e aree gioco. Questo nuovo servizio richiederà l’assunzione di 200 nuovi dipendenti e l’acquisizione di mezzi adeguati. La sfida è ambiziosa e rappresenta un passo importante verso una Milano più verde e sostenibile. Il presidente di MM, Simone Dragone, ha sottolineato l’importanza di questi investimenti per garantire un quadro economico stabile e un miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Innovazione e sostenibilità: la risposta alle sfide moderne

MM non si limita a espandere i propri servizi, ma si impegna anche a utilizzare tecnologie avanzate per affrontare le sfide del cambiamento climatico. Tra i risultati di cui MM va fiera c’è il contenimento delle perdite della rete idrica, che si attesta all’11,8%, ben al di sotto della media nazionale. L’azienda punta a ridurre ulteriormente questa percentuale grazie all’uso di tecnologie digitali e intelligenza artificiale. Inoltre, la fornitura di acqua depurata alle aziende agricole rappresenta un altro passo verso la sostenibilità, contribuendo a un uso più efficiente delle risorse idriche.