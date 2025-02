La presidente del Municipio 9 si unisce a Sinistra Italiana, segnando un'importante alleanza per il futuro politico di Milano.

Un nuovo inizio per la sinistra milanese

Martedì mattina, durante una conferenza stampa al Pirellone, Anita Pirovano ha ufficializzato il suo ingresso in Sinistra Italiana, accompagnata da Nicola Fratoianni, segretario nazionale del partito. Questo passaggio rappresenta un momento cruciale per la sinistra milanese, che cerca di rafforzare la propria presenza nei Municipi e di costruire un’alternativa credibile alle destre. Fratoianni ha sottolineato l’importanza di questa alleanza, definendola un segnale di vitalità e di impegno per il futuro della città.

Le sfide politiche e sociali di Milano

Pirovano ha evidenziato la necessità di affrontare temi cruciali come il diritto alla casa e la mobilità sostenibile. “La casa deve essere considerata un diritto esigibile e non un bene finanziario”, ha affermato, sottolineando l’importanza di garantire affitti accessibili e di promuovere l’edilizia pubblica. Inoltre, ha richiamato l’attenzione sulla giustizia ambientale e sulla necessità di fermare il consumo di suolo, temi che sono diventati centrali nel dibattito politico milanese.

Un futuro di inclusione e partecipazione

La presidente del Municipio 9 ha anche parlato della visione di una Milano aperta e inclusiva, che ponga al centro i suoi quartieri e favorisca la partecipazione dei cittadini. “Vogliamo una città femminista e intersezionale, che non teme le differenze”, ha dichiarato Pirovano, evidenziando l’importanza di costruire spazi pubblici e servizi che rispondano ai bisogni di tutti. Con l’ingresso di Pirovano e di altri dieci esponenti dei Municipi, Sinistra Italiana si prepara a giocare un ruolo chiave nelle prossime elezioni comunali del 2027, con l’obiettivo di dare continuità a un buon governo e di affrontare le criticità emerse negli ultimi anni.