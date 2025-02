Il Comune di Milano conferisce 15 mercati a Sogemi per una gestione innovativa e sociale.

Un cambiamento necessario per i mercati di Milano

I mercati coperti di Milano, storici luoghi di incontro e scambio, stanno per vivere una trasformazione significativa. Con l’approvazione della delibera che conferisce 15 mercati a Sogemi, la città si prepara a riqualificare questi spazi vitali, rendendoli non solo centri di acquisto, ma anche luoghi di socialità e cultura. L’iniziativa mira a rispondere alle esigenze dei cittadini, in particolare degli anziani, che cercano punti di riferimento e occasioni di incontro nei loro quartieri.

La gestione di Sogemi: un’opportunità per il futuro

Sogemi, società partecipata che già gestisce mercati all’ingrosso, si occuperà della gestione dei mercati conferiti, garantendo continuità nei contratti esistenti. Questo approccio mira a superare le difficoltà riscontrate nel passato, dove la gestione singola ha portato a gare deserte e problemi di amministrazione. Con una superficie complessiva di 18mila metri quadri e un valore patrimoniale di circa 20 milioni di euro, i mercati rappresentano un’importante risorsa per la città. La scelta di Sogemi è vista come un passo coraggioso verso la valorizzazione di strutture che rischiano di deteriorarsi senza adeguati investimenti.

Un progetto condiviso con la comunità

Un aspetto fondamentale della delibera è la volontà di coinvolgere la comunità nel futuro sviluppo dei mercati. Attraverso un tavolo di confronto tra Sogemi, il Comune e i Municipi, si intende garantire che le trasformazioni siano condivise e rispondano alle reali esigenze dei cittadini. Mauro Orso, consigliere della Lista Sala, ha sottolineato l’importanza di rendere i mercati un punto di scambio non solo di merci, ma anche di idee e relazioni. Questo approccio mira a creare un ambiente inclusivo, dove le attività culturali e aggregative possano prosperare.

Le sfide e le opportunità future

Nonostante le aspettative positive, ci sono anche preoccupazioni riguardo alla gestione futura dei mercati. Alcuni consiglieri hanno espresso la necessità di mantenere le funzioni storiche dei mercati, come il controllo dei prezzi al dettaglio, e di garantire che gli attuali commercianti possano continuare a operare. La questione della privatizzazione di Sogemi è un tema caldo, con interrogativi su come questa potrebbe influenzare la gestione dei mercati e la loro funzione sociale. Tuttavia, l’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per Milano di ripensare il ruolo dei mercati coperti, trasformandoli in spazi vitali per la comunità.