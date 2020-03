Rimarrà chiuso almeno fino al 15 marzo Scalo Milano, l'outlet cittadino a Locate Triulzi in provincia di Milano: la decisione per il Coronavirus.

Scalo Milano di Locate Triulzi rimarrà chiuso per Coronavirus. È la decisione immediata che la direzione ha preso basandosi sull’allarme sanitario in vigore in tutta Italia. La comunicazione è arrivata attraverso una nota e rimarrà in vigore fino al 15 marzo 2020.

Scalo Milano chiuso per Coronavirus

“La decisione – spiegano – si è resa necessaria alla luce dell’appello al senso di responsabilità chiesto dalle Istituzioni e dalle autorità competenti. L’outlet cittadino fa la sua parte per sensibilizzare tutti a impegnarsi a osservare le regole che il Governo ha esteso all’intero Paese. Tra tutte quella di limitare al massimo gli spostamenti se non per motivi di urgente necessità”. I negozi, in base a quanto deciso nel decreto dell’8 marzo, avrebbero dovuto chiudere solamente nel weekend. Durante la settimana devono – in questo caso dovevano – permettere ai clienti di mantenere la distanza minima di un metro.

Ma, siccome gli spostamenti sono vietati se non per urgenze e lavoro, la clientela è sicuramente diminuita.





“Scalo Milano – continua la nota – ribadisce quanto la salute pubblica e la sicurezza collettiva debbano essere gli unici indicatori che debbano guidare i comportamenti di tutti e nell’interesse di tutti. Questo provvedimento vuole tutelare concretamente tutti i visitatori, collaboratori e partner dell’outlet cittadino e rappresenta un segnale forte che Scalo Milano vuole dare a tutti i cittadini“. Tra le altre cose questo potrebbe essere un provvedimento richiesto direttamente da Regione Lombardia, che sta cercando di rendere ufficiale la chiusura di qualsiasi esercizio commerciale per 15 giorni.

La nota poi conclude: “Auspicando che gli sforzi richiesti possano essere il più largamente compresi e attuati, e che questa decisione possa contribuire a stimolare un maggior senso civico. Scalo Milano continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione informando con tempestività milanesi e lombardi”.