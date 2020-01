Il Carosello di Carugate è uno dei centri commerciali più famosi tra Milano e provincia: gli orari dei negozi e dei ristoranti.

Il Carosello si trova in una posizione strategica, subito all’uscita Carugate della tangenziale est di Milano e vicinissimo agli importanti punti vendita Le Roy Merlin e Ikea. Ospita spesso manifestazioni di vario genere: dagli spettacoli con i beniamini dei bambini agli street food con musica live, dalle feste a tema di Natale, Carnevale e Halloween alle notti bianche per i saldi.

Carosello Carugate: i negozi

Abbigliamento

CK Jeans

Coin

Nespresso

Conte of Florence

Guess

H & M

Hollister

Imperial

Invidia

Levi’ s

OVS

Sisley

Superdry Store

The North Face

Timberland

Tommy Hilfiger

United Colors of Benetton

Zara

Abbigliamento Uomo

Antony Morato

Celio

Gutteridge

Libero Milano

Abbigliamento Donna

Desigual

Liu Jo Jeans

Mathis

Motivi

Nara Camicie

Oltre

Pimpkie

Stradivarius

Tally Weijl

Abbigliamento Bambini

iDo

Original Marines

Z

Intimo

Goldenpoint

Intimissimi

Tezenis

Accessori

Accessorize

Carpisa

Chic Accent

Claire’ s

Mandarina Duck

Nigma

Piquadro

Tucano Urbano

Victoria’ s Secret

Sport e scarpe

Aldo

Foot Locker

Foot Locker Kids

Geox

Nike

Scarpe & Scarpe

Tendenze

Under Armour

Vans

Gioielli

Bluespirit

Kaidor Gioiellerie

Pandora

Stroiili Oro

Swarovski

Swatch

Salute e bellezza

Bottega Verde

Kiko

L’ Erboristeria

L’ Occitane en Provence

Lively Profumerie

MAC

Sephora

Casa e tempo libero

Casa Miaù

Fazzini

Tiger

Kasanova

Lego Store

Librerie.

coop

Mumble Mumble

Thun

Elettronica e telefonia

3 Store

Apple Store

Game Stop

MediaWorld

Tim

Vodafone

Wind

Servizi

2 Bancomat

Bluvacanze agenzia di viaggi

Dental Pro

Farmacia Penati

Galante Tacco e Chiavi

Giscal Parrucchieri

Il Barbiere

Info point Carosello

Jolly Foto

Lavasecco 1h Clean

Nau!

Salmoiraghi & Viganò

Tabacchi

The Beach Solarium

Ipermercato

Carrefour





Punti ristoro

Ristoranti e tutte le zone food

Panini Durini

Sushimi Bistrot

Old Wild West

Mc Donald’ s

La Bottega del Caffè

Rossopomodoro

Quì Pizzeria

La Piadineria

Ciao ristorante self service

Non Solo Brace

Spizzico

Qualcosa di buono

Birrificio Angelo Poretti

Spontini

Come raggiungere il Carosello

Il bus navetta

Raggiungibile facilmente in macchina dall’autostrada e dalle strade provinciali, per chi però non avesse voglia di guidare il centro commerciale Carosello mette a disposizione gratuitamente un comodissimo servizio di Bus Navetta. Per avere il totale rimborso del prezzo del biglietto basterà infatti presentarsi entro il giorno successivo all’ Info Point con un qualunque scontrino di acquisto effettuato all’interno del centro commerciale.

Partenza Bus Navette dalla Banchina 8 della metropolitana verde fermata Cologno Nord e più o meno una corsa ogni 45 minuti, per maggiori dettagli sull’orario preciso si può consultare la sezione Servizi sul sito ufficiale del centro commerciale Carosello e scaricare velocemente la tabella completa, magari salvandola per averla sempre a portata di mano.

Orari

I negozi

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 22:00

Sabato dalle 8:30 alle 21:00

Domenica e festivi dalle 9:00 alle 20:30

La Corte del Gusto

Dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 23:00

Venerdì dalle 9:00 alle 24:00

Sabato dalle 8:30 alle 24:00

Domenica e festivi dalle 9:00 alle 23:00

Supermercato Carrefour

Dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 23:00

Venerdì dalle 9:00 alle 24:00

Sabato dalle 8:30 alle 24:00

Domenica dalle 9:00 alle 23:00

Festivi dalle 9:00 alle 20:30

Info Point

Dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 14:00 e dalle 15:30 alle 18:30

Sabato e Domenica dalle 11:00 alle 18:00