Gli outlet stanno dilagando in tutta Italia: i nomi dei più popolari a Milano e provincia.

Milano è la città della moda pere antonomasia, qui si possono trovare marchi e collezioni che sono difficili da trovare in altre città. Oltre ai negozi principali delle più grandi firme, c’è la possibilità di accaparrarsi capi a prezzi scontati grazie alla presenza, a Milano e in tutta la provincia, di molti outlet che offrono prezzi vantaggiosi su capi di collezioni precedenti o fine serie. È bene distinguere le due tipologie di outlet: gli outlet store sono negozi mono-marca, gli outlet village invece sono veri e propri centri commerciali dedicati all’abbigliamento e agli accessori nei quali ci sono moltissimi negozi di diversi marchi. Milano ha una grande varietà di outlet presenti sul territorio sia in centro che a pochi chilometri dallo stesso.

Gli outlet a Milano e provincia

Per chi non desidera spostarsi eccessivamente dal centro città ci sono diverse soluzioni che si adattano alle varie esigenze di moda.

L’Outlet Bicocca è l’ideale per rimanere nel centro città, ha una superficie leggermente ridotta (250 metri quadrati) ma riesce comunque a soddisfare le clientele più esigenti con i suoi marchi sportivi e alla moda tra cui Hugo Boss, Dior, Brema e Puma.

Il non-plus-ultra degli outlet a Milano è senza dubbio The Highline Outlet. Questa città nella città ha una superficie di oltre 2000 metri quadri e ospita oltre 400 brand tra i più importanti dell’intero panorama stilistico e non solo. Ogni anno ospita oltre 6 milioni di visitatori meritando il record di visite in tutt’Italia.





Ci sono molti outlet che non necessitano di grandi spostamenti per essere visitati, sono facilmente raggiungibili e a pochi chilometri dal centro. Il Segrate Outlet Village è a pochi passi dalle porte della città e ospita molti negozi di oltre 15 grandi firme a prezzi vantaggiosi. Si possono trovare: Foot Loocker, Yamamay, Geox e tanti altri. La maggior parte delle grandi firme sono presenti allo Scalo Milano-Outlet & More. Questo enorme spazio ospita quasi 130 negozi dove è impossibile non trovare ciò che si sta cercando.

È situato a soli 15 minuti dal centro città ed è possibile trovare negozi mono-marca tra cui: Nike, Levi’s, Karl Lagerfeld e molti altri. Inoltre sono presenti molti negozi di design con marchi tra i più prestigiosi. Il Fashion City Outlet si trova poco fuori Milano, un piccolo spazio dove non mancano grandi firme come Ragno, Carpisa e altri.

Gli Outlet più distanti da Milano

Anche spostandosi dalla città è possibile trovare outlet di ogni dimensione e caratura, basta sapere dove andare. Il Franciacorta Outlet Village si espande su una superficie di oltre 32 mila metri quadri e con i suoi 160 negozi offre ogni genere di scelta. I negozi sono disposti su un’area con una caratteristica forma triangolare ed è possibile trovare i più prestigiosi marchi alla moda tra cui: Calvin Klein, Timberland, Adidas o Fratelli Rossetti.

Grazie alle sue ampie dimensioni e alla presenza di tantissimi negozi non mancano le occasioni di trovare offerte vantaggiose. Spostandosi di 50 chilometri ed entrando in Svizzera si può visitare il FoxTown Factory Stores. Nonostante sia in un altro stato non si impiega molto tempo per arrivarci, è possibile trovare alcune grandi firme di lusso a prezzi scontatissimi come: Michael Kors e Saint Lauren, Gucci e Hogan, Valentino e Burberry e tantissimi altri. Più fuori mano c’è il Serravalle Designer Outlet, bisogna percorrere oltre 90 chilometri per arrivarci ma il viaggio viene ripagato in quanto si tratta dell’Outlet più grande d’Europa e sono presenti tutte le più grandi firme del panorama. Sono presenti oltre 250 negozi nei quali non mancano le offerte.

Roberto Cavalli, Bulgari e Fendi sono solo alcuni dei marchi presenti nell’outlet.