Blocca il tuo biglietto con 1€ e versa il saldo il giorno dello spettacolo al Teatro Palamortara

Prenota il tuo biglietto con 1€ di acconto e paga 9€ alla cassa: tutte le istruzioni, il contatto dell'organizzatore e la promozione sulla maglietta

La proposta “prenota ora – paga dopo” offre un modo semplice per assicurarsi i posti migliori senza caricare immediatamente l’intero importo. Con un versamento simbolico di 1€ a persona si blocca l’offerta, mentre il saldo viene regolato direttamente il giorno dell’evento, alle casse, per un importo di 9€ a persona.

Questa soluzione è pensata per chi desidera garanzia del posto ma preferisce saldare in presenza, riducendo l’impegno economico al momento della prenotazione.

È importante comprendere che la procedura è gestita in collaborazione con il luogo che ospita lo spettacolo: in questo caso il Teatro Palamortara. Per informazioni dirette sull’evento o per chiarire dettagli logistici è consigliabile contattare l’organizzatore al numero 347.6752428. Inoltre, prima di mettersi in viaggio è buona norma verificare eventuali variazioni attraverso il sito Spettacoli24.it o i canali ufficiali dell’organizzatore, in modo da evitare inconvenienti dovuti a cambi di programma o annullamenti.

Come funziona la formula di prenotazione

La meccanica è semplice e trasparente: scegliendo l’opzione “prenota ora” si effettua un deposito che serve a garantire i posti migliori disponibili. Questo versamento minimo consente di bloccare immediatamente l’offerta e di ricevere la conferma della prenotazione, senza dover pagare l’intero importo online. Il ritiro o il pagamento definitivo avviene il giorno dello spettacolo direttamente alle casse, dove si corrisponderanno i 9€ restanti a persona. In questo modo si unisce la sicurezza della prenotazione all’opzione di pagare in loco.

Dettagli economici e condizioni

Il contributo iniziale di 1€ è inteso come acconto per bloccare l’offerta; il biglietto completo viene saldato in cassa per 9€ a persona. È importante ricordare che questa procedura non costituisce una vendita finale online, ma un impegno a riservare i posti scelti. Eventuali politiche di rimborso, cancellazione o modifica dipendono esclusivamente dall’organizzatore dell’evento e dalle condizioni comunicate al momento della prenotazione. Pertanto, prima di confermare è consigliabile leggere le eventuali note specifiche fornite dall’organizzatore.

Promozioni correlate e vantaggi

Parallelamente alla prenotazione, è disponibile una promozione legata a una maglietta a tema: acquistando la maglietta Supereroe Lux & Spark si può partecipare all’estrazione per vincere biglietti omaggio. Questa iniziativa rappresenta un valore aggiunto per chi desidera un ricordo dell’evento o tentare la fortuna per ottenere ingressi gratuiti. L’acquisto della maglietta e la partecipazione al concorso sono opzionali e regolati dalle condizioni indicate nella pagina di vendita.

Come partecipare e cosa aspettarsi

Per partecipare alla promozione è sufficiente seguire il link di acquisto indicato e completare la procedura di pagamento dedicata alla maglietta. I dettagli su tempi, modalità di estrazione e comunicazione dei vincitori vengono forniti nella pagina di riferimento. Ricordiamo che l’acquisto della maglietta non sostituisce la prenotazione del posto: se si desidera essere presenti allo spettacolo, è necessario utilizzare la formula “prenota ora” o acquistare il biglietto secondo le modalità previste dall’organizzatore.

Informazioni pratiche e responsabilità

Il servizio di segnalazione e vendita tramite il portale Spettacoli24.it ha la funzione di mettere in contatto il pubblico con gli eventi e di facilitare la prenotazione; tuttavia, è fondamentale sottolineare che Spettacoli24.it non organizza gli eventi e non può essere ritenuto responsabile per cambi di programma, problemi tecnici o altre variazioni legate all’evento. Per qualsiasi esigenza relativa alla gestione pratica dello spettacolo, alla modifica della prenotazione o a eventuali rimborsi, occorre rivolgersi direttamente all’organizzatore indicato.

Nel nostro caso il riferimento per l’evento è il Teatro Palamortara. Per informazioni dirette sull’organizzazione, logistica, posti a sedere o richieste particolari contattare il numero 347.6752428. Prima di partire verso la sede è consigliabile verificare lo stato dell’evento tramite i canali ufficiali per accertarsi che non ci siano aggiornamenti dell’ultimo minuto.