Lo spettacolo su Garlasco tra ricostruzione processuale e nuove analisi

Un evento teatrale che ripercorre il caso di Garlasco mettendo sul palco analisi legali, tecniche investigative e le tensioni che ancora circondano il processo

Il caso di Garlasco, tra i più discussi della cronaca giudiziaria italiana, è ora protagonista anche sul palcoscenico. La nuova iniziativa intitolata «Potresti essere tu – Il caso di Garlasco» è curata e condotta da Giuseppe Brindisi e prevede la partecipazione degli avvocati difensori di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis.

L’evento promette di proporre al pubblico spunti di riflessione su giustizia, responsabilità individuale e sulla complessità delle prove forensi, in un formato pensato per stimolare domande più che offrire certezze.

La scelta di trasformare un fatto di cronaca in uno spettacolo rende evidente quanto il caso continui a essere al centro dell’attenzione pubblica. Sullo sfondo della comunicazione dell’evento compaiono riferimenti visivi alla vicenda e ai protagonisti; sul versante giudiziario, infatti, permangono aspetti aperti, con Nuovi sviluppi che la procura sta ancora valutando. Sul palco e fuori dal palco, quindi, si intrecciano la narrazione mediatica, le ricostruzioni processuali e i rilievi tecnici che continuano a far discutere.

Lo spettacolo e le tappe in calendario

Il progetto debutta con una prima rappresentazione prevista per giovedì 9 aprile al Teatro Diana di Napoli e ha in programma una tappa ai Teatro Arcimboldi di Milano il 4 giugno. L’idea è di coniugare elementi di informazione e confronto: la serata si propone come un momento di approfondimento pubblico e include interventi che spiegano aspetti procedurali e tecnici. In locandina figurano i volti degli ospiti e del conduttore, a sottolineare il carattere dialogico dell’evento. Chi partecipa troverà una narrazione costruita intorno ai documenti processuali, alle perizie e alle posizioni degli attori coinvolti.

Format, ospiti e scopo comunicativo

Il format privilegia il dibattito: oltre a Giuseppe Brindisi, saliranno sul palco gli avvocati difensori che hanno seguito la vicenda di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio di chiara poggi. L’obiettivo dichiarato è fornire al pubblico elementi per comprendere meglio i passaggi giudiziari e le questioni scientifiche sollevate nel tempo, stimolando domande e riflessioni critiche. L’approccio non è quello di un processo teatrale: si tratta piuttosto di un confronto tra posizioni, con riferimenti a perizie, fotografie e alle analisi che hanno caratterizzato i diversi gradi di giudizio.

Le indagini riaperte e le evidenze forensi

Parallelamente all’iniziativa teatrale, la procura ha avviato un nuovo filone d’indagine che ha portato a iscrivere nel registro degli indagati Andrea Sempio, persona collegata alla vittima tramite conoscenze familiari. Le autorità hanno disposto ulteriori accertamenti sulle tracce di DNA rinvenute nella villetta dove è avvenuto il delitto; gli esami in corso mirano a chiarire corrispondenze e compatibilità con profili noti. Questi sviluppi hanno riacceso l’interesse mediatico e hanno alimentato la discussione pubblica sul valore e sui limiti delle prove scientifiche nell’ambito di procedimenti complessi.

Le polemiche sulla porta a soffietto

Un capitolo molto dibattuto riguarda la cosiddetta porta a soffietto della casa di Garlasco: consulenti di difesa e periti hanno sollevato osservazioni sul modo in cui furono eseguite alcune analisi e sulla documentazione delle operazioni. Il genetista Pasquale Linarello ha sottolineato la necessità di chiarezza sulle quantificazioni dei test e su presunte discromie nei rapporti, mentre l’ex comandante RIS Luciano Garofano ha pubblicato spiegazioni tecniche in video, illustrando il lavoro svolto in laboratorio, l’uso del COMBUR test per la ricerca di tracce ematiche e metodi come il nero amido per fissare le impronte. Anche la criminologa Roberta Bruzzone ha offerto dimostrazioni pratiche sul meccanismo della porta, contribuendo al dibattito.

Perché il caso continua a dividere

Lo spettacolo e le notizie giudiziarie dimostrano quanto il delitto di Garlasco resti un caso che interroga opinioni pubbliche e operatori. Da un lato ci sono le ricostruzioni processuali e le sentenze, dall’altro emergono dubbi tecnici e richieste di ulteriori accertamenti: il confronto sul palco intende proprio far emergere queste tensioni, mostrando come la verità giudiziaria e la percezione sociale possano divergere. Per il pubblico resta aperta la domanda su quale peso assegnare a testimonianze, perizie e immagini, e su come media e teatro possano contribuire a un dibattito critico e informato.