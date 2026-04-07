Dove vedere Miracolo a Milano: la registrazione del Piccolo su Rai5 e RaiPlay

Scopri la versione teatrale di Miracolo a Milano, interpretata da Lino Guanciale e la compagnia del Piccolo, ora trasmessa integralmente su Rai5

Il Piccolo Teatro porta la sua messa in scena di Miracolo a Milano sul piccolo schermo con una registrazione che sarà trasmessa da Rai5 e resa disponibile su RaiPlay. La programmazione prevede la messa in onda integrale nella serata di sabato 4 aprile alle 21.20, seguita da una replica domenica 5 aprile alle 16.00; la registrazione rimarrà poi consultabile sulla piattaforma on demand.

Questa opportunità consente a chi non ha potuto assistere alle rappresentazioni dal vivo di recuperare l’allestimento in forma completa, con immagini e suoni che ricostruiscono l’atmosfera dello spettacolo per lo spettatore casalingo.

Lo spettacolo del Piccolo, con la regia di Claudio Longhi e la trasposizione firmata da Paolo Di Paolo, mette al centro una compagnia guidata da Lino Guanciale e arricchita dalle performance di Daniele Cavone Felicioni, Michele Dell’Utri, Diana Manea, Mario Pirrello, Sara Putignano e Giulia Trivero; la partecipazione straordinaria di Giulia Lazzarini e la presenza delle allieve e degli allievi della Scuola di Teatro Luca Ronconi completano la squadra artistica. Dopo numerose serate con il teatro pieno, la registrazione offre una seconda possibilità per cogliere la visione collettiva e il lavoro corale che hanno caratterizzato l’allestimento.

L’origine dell’adattamento e il suo rapporto con il film

Il progetto scenico prende le mosse dal film originale diretto da Vittorio De Sica e scritto con Cesare Zavattini, uscito nelle sale l’8 febbraio 1951; da quella pellicola è stata estratta una cifra narrativa che il Piccolo ha voluto rinnovare in teatro. L’intento non è stato soltanto riproporre fedelmente la trama, ma valorizzare il tono favolistico e le tematiche sociali attraverso scelte scenografiche, interpretative e ritmiche diverse: si tratta di una trasposizione drammaturgica che traduce linguaggi cinematografici in gesti teatrali e arrangiamenti scenici pensati per la platea dal vivo e per la telecamera.

Un adattamento che parla alla città

Nel trasferire la storia sul palco il Piccolo ha immaginato lo spettacolo anche come un omaggio alla Milano che cambia, un ritratto che intreccia memoria e presente. Il lavoro scenico mette in scena persone ai margini, speranze e ironia, cercando di conservare lo spirito originario ma traducendolo in immagini teatrali capaci di evocare il tessuto urbano. Questa lettura vuole restituire al pubblico l’idea di una favola sociale aggiornata, capace di dialogare sia con chi conosce il film sia con chi si avvicina per la prima volta a questa narrazione.

La produzione, il cast e il consenso del pubblico

La produzione ha registrato un successo evidente in sala: lo spettacolo è stato rappresentato a partire dal 4 marzo e ha totalizzato trenta repliche tutte esaurite, segno di una risposta calorosa del pubblico milanese. Sul palcoscenico le scelte registiche di Claudio Longhi e la drammaturgia di Paolo Di Paolo hanno trovato interpreti solidi, con Lino Guanciale in posizione centrale e un ensemble che alterna nomi affermati e giovani talenti della Scuola. L’inclusione delle allieve e degli allievi della scuola ha inoltre conferito allo spettacolo una dimensione corale e formativa, visibile nelle scene collettive e nelle dinamiche di gruppo.

Dettagli sulla registrazione e la trasmissione

La registrazione televisiva è stata promossa da Rai Cultura, che cura la trasmissione su Rai5 e la successiva fruizione su RaiPlay. La versione andata in onda è la ripresa integrale dello spettacolo, pensata per mantenere la durata e la sequenza dell’allestimento teatrale senza riduzioni significative. È disponibile anche un trailer che anticipa estetica, costumi e ritmo drammaturgico, utile per orientare lo spettatore prima della visione completa; la fruizione on demand permette di riguardare passaggi e interpreti con calma, offrendo uno strumento di approfondimento e di studio per appassionati e addetti ai lavori.

Per chi non ha visto lo spettacolo dal vivo

La possibilità di seguire la registrazione su Rai5 e su RaiPlay rappresenta una risorsa importante: permette di recuperare uno spettacolo che ha avuto grande successo di pubblico e di conservarne la memoria anche fuori dalla sala teatrale. Chi fosse interessato a scoprire la messa in scena può programmare la visione nelle fasce indicate o accedere in streaming per rivedere aspetti scenografici, interpretazioni e scelte registiche. In questo modo l’allestimento del Piccolo continua a circolare, raggiungendo spettatori più lontani e offrendo una nuova lettura di un classico del cinema italiano.