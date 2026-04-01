Cartellone teatrale di Milano ad aprile 2026: cosa vedere e dove

Un panorama dei principali spettacoli in scena a Milano ad aprile 2026, dai classici rivisitati alle nuove drammaturgie, con dettagli pratici su date, orari e prezzi

Ad aprile la scena milanese si anima: le serate si allungano e i teatri riempiono i loro palinsesti con produzioni nuove e riletture dei classici. Questa guida mette in ordine i titoli più significativi ospitati in città, fornendo indirizzi, contatti e informazioni pratiche per chi vuole tornare ad ascoltare il teatro dal vivo.

Ho raccolto gli appuntamenti divisi per sede per facilitare la scelta: dal Piccolo Teatro ai teatri di cartellone, fino ai grandi eventi sinfonici e ai musical. Ogni scheda riporta date, cast, orari, durate e prezzi di riferimento, così da avere subito sotto mano quanto serve per organizzare una serata.

Piccolo Teatro – Teatro d’Europa

Il Piccolo Teatro distribuisce la programmazione tra Teatro Grassi (Via Rovello 2), Teatro Strehler (Largo Greppi 1) e Teatro Studio Melato (Via Rivoli 6). Per informazioni: 02 2112 6116. Il cartellone ospita testi contemporanei e classici in allestimenti che alternano registro politico, sperimentazione scenica e commedia tradizionale.

La vegetariana (10 – 19 aprile 2026)

La traduzione teatrale del romanzo di Han Kang, per la regia e l’interpretazione di Daria Deflorian, esplora la ribellione del corpo e le tensioni familiari. In scena con Paolo Musio, Monica Piseddu e Gabriele Portoghese, lo spettacolo contiene scene di nudo ed è consigliato dai 16 anni. Orari: martedì, giovedì e sabato ore 19:30; mercoledì e venerdì ore 20:30; domenica ore 16:00. Durata: 1h50 senza intervallo. Biglietti a partire da 18€.

Chi ha ucciso mio padre e Il berretto a sonagli

Chi ha ucciso mio padre (11 – 12 aprile 2026) porta in scena il testo di Édouard Louis con Francesco Alberici: autobiografia e sguardo politico si intrecciano. Repliche sabato ore 15:00, domenica ore 20:30; durata 1h15, biglietti da 15€. Dal 14 al 26 aprile Silvio Orlando affronta Il berretto a sonagli di Pirandello: appuntamenti serali e domenica pomeriggio, durata 1h30, prezzi a partire da 18€.

Altri titoli al Piccolo

Tra gli altri appuntamenti segnaliamo Lucia camminava sola. Materiali per un documentario (15 – 19 aprile 2026), con Aura Ghezzi e Martina Tinnirello: frammenti teatrali e documentari, scene esplicite e nudo integrale, consigliato dai 16 anni; e Il malato immaginario (20 – 26 aprile 2026) in chiave energica con Tindaro Granata e Francesca Porrini, durata 2h senza intervallo. In chiusura, Circle Mirror Transformation (28 aprile – 3 maggio 2026), di Annie Baker, diretto da Valerio Binasco: un inno all’imperfezione relazionale, biglietti da 18€.

Teatri cittadini: Franco Parenti, Manzoni, Carcano, Fontana, Oscar

La stagione cittadina si completa con produzioni che spaziano dalla parola scenica alla musica dal vivo. Il Teatro Franco Parenti (Via Pier Lombardo, 14, info +39 02 5999 5206) ospita gli spettacoli de I Gordi Visite (10 – 23 aprile 2026), una partitura scenica centrata sui corpi e sulle maschere (biglietto intero 25€, under30 16€), e la commedia musicale …Fino alle stelle! (21 – 26 aprile 2026) con Tiziano Caputo e Agnese Fallongo.

Teatro Manzoni

In via Manzoni il cartellone propone Voce umana (13 aprile 2026), performance di Eugenio Finardi in quadri tra monologo e canzone; e Venere nemica (9 – 12 aprile 2026) con Drusilla Foer, che rilegge il mito di Venere tra ironia e introspezione. Da non perdere anche Le donne non fanno ridere (fino al 18 maggio 2026), lo spettacolo di Paolo Ruffini che affronta stereotipi e comicità di genere con un cast di artiste.

Carcano, Fontana e Oscar

Al Teatro Carcano (Corso di Porta Romana, 63) vanno in scena commedie e drammaturgie contemporanee come Totalmente incompatibili (9 – 12 aprile 2026) con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase e La sorella migliore (14 – 19 aprile 2026) con Vanessa Scalera. Il Teatro Fontana propone una leggera ma cattiva rilettura de La signora delle Camelie (16 – 19 aprile 2026). Al Teatro Oscar si segnalano Lavinia fuggita (10 – 12 aprile 2026) e Il sogno di Galileo (21 – 24 aprile 2026), con dialoghi tra scienza e teatro.

Eventi alti e musical

I grandi palcoscenici offrono appuntamenti di richiamo: al Teatro degli Arcimboldi (Viale dell’Innovazione, 20) il 1 aprile 2026 il concerto Morricone Film History celebra Ennio Morricone con orchestra e coro in programma alle ore 21 (biglietti da 35€). Nei giorni 11 e 12 aprile il gala Les Étoiles porta stelle internazionali della danza sullo stesso palcoscenico.

Teatro Nazionale

Il Teatro Nazionale presenta il musical We Will Rock You (9 – 19 aprile 2026), costruito sulle musiche dei Queen: uno spettacolo energico che mescola racconto distopico e concertazione teatrale. Repliche serali e pomeridiane nei weekend, biglietti a partire da 41,40€ più prevendita.

Questa panoramica non pretende di esaurire tutta l’offerta cittadina, ma fornisce un percorso pratico per orientarsi tra proposte diverse: dal dramma politico alla commedia, dalla danza al concerto sinfonico. Per acquistare i biglietti e verificare eventuali aggiornamenti consultare i siti ufficiali dei singoli teatri o contattare direttamente le biglietterie indicate.