Spettacolo per famiglie a Milano: quando siamo grandi al Teatro Manzoni

Un pomeriggio al Teatro Manzoni con una commedia familiare: magia, paradossi temporali e un finale che celebra l’amore di madre e padre

Milano si prepara ad accogliere una proposta pensata per il pubblico di tutte le età: Quando siamo grandi, una produzione di Un Teatro da Favola, arriva in città con due repliche pomeridiane. Lo spettacolo, pensato per famiglie, mescola umorismo e interattività per i più piccoli con toni più parodistici rivolti agli adulti, proponendo un racconto che parla di affetti, scelte e destino.

Per motivi organizzativi la compagnia ha anticipato la rappresentazione originariamente fissata al 21 marzo 2026: la nuova data è il 14 marzo 2026, con spettacoli alle 15:00 e alle 17:30. I biglietti e gli abbonamenti già acquistati restano validi per questa data, mentre i tagliandi sono stati messi in vendita a partire dal 1 febbraio 2026.

La trama e il messaggio centrale

La storia segue le vicende di due fratelli gemelli di dieci anni, ispirati da un vecchio film, che si rivolgono alla fata pasticciona Scemarella per chiedere di tornare indietro nel tempo. La magia però fa uno scherzo: invece di riportarli indietro di trent’anni, la fata li manda indietro con trent’anni in più, e ciascuno si ritrova faccia a faccia con il primo incontro dei genitori. Da questa situazione nascono una serie di paradossi temporali esilaranti che mettono in moto equivoci e rivelazioni, fino a un finale che sottolinea come l’amore di mamma e papà per i figli e la loro felicità sia un elemento costante, capace di resistere a ogni possibile cambiamento.

I personaggi e il tono dello spettacolo

I protagonisti principali sono i gemelli, la figura comica ma benevola di Scemarella e i genitori al momento del loro primo incontro; questi ingredienti contribuiscono a creare un equilibrio tra spettacolo per l’infanzia e teatro pensato per gli adulti. Il registro alterna momenti interattivi che coinvolgono i bambini a battute e rimandi ironici che parlano anche ai genitori, in un ritmo serrato che non prevede intervallo e mantiene alta l’attenzione per l’intera durata di 60 minuti.

Informazioni pratiche per partecipare

Lo spettacolo è scritto e diretto da Pietro Clementi e fa parte dell’abbonamento Family 2026/26. Le repliche del 14 marzo 2026 si svolgeranno nel pomeriggio: chi ha già il biglietto per il 21 marzo non deve preoccuparsi, il titolo resta valido per la nuova data. La durata, come anticipato, è di 60 minuti senza interruzione; questo lo rende particolarmente adatto alle fasce d’età più giovani, che beneficiano di un racconto compatto e dinamico.

Biglietti, prezzi e riduzioni

I biglietti sono disponibili con questa struttura di prezzi: adulto €18 + €2 di diritti di prevendita; under 14 €14 + €2. È previsto un biglietto ridotto per under 3 acquistabile direttamente presso la biglietteria del teatro. L’indicazione della quota aggiuntiva per la prevendita è chiaramente segnalata, e gli spettatori in abbonamento Family potranno accedere senza ulteriori acquisti se lo spettacolo è compreso nel proprio pacchetto.

Perché vedere questo spettacolo

Oltre all’intrattenimento, Quando siamo grandi offre spunti di riflessione adatti sia ai bambini sia agli adulti: le dinamiche familiari, il senso di responsabilità e il valore dell’affetto vengono raccontati con leggerezza ma senza banalizzazioni. Il registro comico si combina con momenti di tenerezza, e il meccanismo del viaggio nel tempo diventa uno strumento narrativo per esplorare desideri e paure comuni a tutte le età. È uno spettacolo che invita a ridere, a farsi domande e a uscire dalla sala con una sensazione di calore e speranza.

Per chi cerca un pomeriggio culturale da condividere in famiglia, la proposta del Teatro Manzoni si presenta come un’opzione convincente: contenuti accessibili, ritmo calibrato e una conclusione che ribadisce un messaggio universale sull’amore genitoriale. Prenotare con anticipo è consigliato, soprattutto per le repliche pomeridiane dedicate alle famiglie.