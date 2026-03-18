Play for Children al Teatro PIME: spettacolo di beneficenza a Milano

Una serata solidale che mescola improvvisazione, colonne sonore create dal vivo e partecipazione del pubblico per raccogliere fondi a favore di LILT Milano Monza Brianza

Il Play for Children è un evento che combina teatro, musica e gioco con l’obiettivo di raccogliere fondi per la pediatria oncologica. La serata si svolge a Milano, presso il Teatro PIME (Via Mosè Bianchi, 94) e mantiene un forte legame tra intrattenimento e solidarietà: il ricavato netto della biglietteria sarà devoluto a LILT Milano Monza Brianza per il progetto Child Care.

L’appuntamento è fissato per sabato 28 marzo 2026 alle ore 20.30, con apertura cancelli alle ore 19.30.

Il formato dello spettacolo

In scena si pone Minima Teatro con il format Attori di Ruolo, un progetto che porta in palcoscenico l’improvvisazione ispirata al mondo del gioco di ruolo dal vivo. La performance prevede la partecipazione speciale di Davide Quartini (noto come “Quarto”), doppiatore, attore, Game Master e creator, che guiderà momenti di narrazione collettiva. L’apertura musicale è affidata al Maestro Fabius Constable, mentre Carla Grimaldi e Massimo De Vita realizzeranno in tempo reale una colonna sonora che dialogherà con le scene e con il pubblico, rendendo ogni istante unico e irripetibile.

Interazione e coinvolgimento del pubblico

Il cuore dello spettacolo è la partecipazione: l’elemento ludico non è solo tema ma pratica attiva, con momenti in cui il pubblico è chiamato a interagire. Questa dinamica trasforma la serata in un’esperienza condivisa, dove l’improvvisazione e la musica dal vivo si intrecciano per sostenere una causa sociale. Durante l’evento sarà presente un corner informativo LILT per chi desidera approfondire il progetto o fare donazioni dirette.

Finalità e destinatari della raccolta fondi

La manifestazione rientra nella raccolta fondi All You Can Play For Charity, un’iniziativa nata nel 2017 dall’idea di Andrea Cominacini che mette insieme gioco, teatro e musica per trasformare l’intrattenimento in sostegno concreto. I fondi raccolti saranno destinati al progetto Child Care di LILT Milano Monza Brianza, che supporta le attività ludico-didattiche rivolte ai bambini in cura presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. È importante sapere che il contributo devoluto corrisponderà al ricavato netto della biglietteria, dopo la detrazione di eventuali commissioni di prevendita, costi organizzativi e oneri SIAE.

Trasparenza e modalità di donazione

La serata privilegia la trasparenza: quanto raccolto tramite i biglietti sarà comunicato al netto delle spese, e sarà consegnato a LILT Milano Monza Brianza per il progetto indicato. Chi desidera partecipare può acquistare il biglietto online oppure optare per la prenotazione e il pagamento successivo tramite Mooney. Sul posto sarà possibile informarsi e contribuire direttamente al corner LILT, oppure seguire le indicazioni fornite dal servizio di prevendita per completare la donazione.

Informazioni pratiche e artisti

Dettagli logistici: l’appuntamento è per sabato 28 marzo 2026 alle ore 20.30; apertura cancelli ore 19.30. Luogo: Teatro PIME, Via Mosè Bianchi 94, Milano. Per l’acquisto dei biglietti sono previste diverse opzioni: vendita con carta di credito o prepagata sul portale di prevendita, oppure prenotazione telefonica al numero 06-0406 (anche via WhatsApp) con pagamento in contanti entro 24 ore presso i punti Mooney abilitati (circa 45.000 punti). I prezzi indicati variano a seconda del canale: è riportato un posto unico € 15,00 e, in alcune formule di prevendita, € 13,90 più € 1,10 di commissioni di servizio.

Chi sale sul palco

Gli interpreti e i musicisti contribuiscono con esperienze diverse: Minima Teatro porta la regia e la direzione artistica firmata da Fabio Boverio; Davide Quartini “Quarto” unisce la competenza del doppiaggio con il ruolo di Game Master; il Maestro Fabius Constable aggiunge il suo timbro orchestrale, mentre Carla Grimaldi e Massimo De Vita curano la parte musicale live, arricchendo la performance con sound originali e improvvisati.

Per informazioni sui biglietti e assistenza è possibile contattare il supporto della piattaforma di prevendita via email all’indirizzo assistenza@diyticket.cloud o utilizzare il servizio WhatsApp/telefono +39 060406. Partecipare a Play for Children significa prendere parte a un progetto che unisce intrattenimento e responsabilità sociale: una serata pensata per divertire, emozionare e, soprattutto, per aiutare chi è più frag ile.