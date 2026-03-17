Viva el tour: Adani, Cassano e Ventola in scena con ospiti

Scopri come Viva El Tour reinventa il racconto del calcio portando il podcast in teatro con incontri, giochi e ospiti di peso

Il progetto Viva El Tour nasce dall’adattamento dal web al palco del popolare podcast Viva El Futbol, guidato da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. La proposta mette al centro il dialogo aperto sul calcio ma dentro una dimensione scenica: il risultato è uno spettacolo che mescola talk, racconto e intrattenimento, con la voce narrante di Corrado Tedeschi a fare da filo conduttore.

Questa transizione dal digitale al teatro ridefinisce il confine tra cronaca sportiva e spettacolo, offrendo al pubblico un’esperienza dal vivo più intima e condivisa.

La tournée tocca città come Napoli, Torino, Catania, Bari, Roma e Firenze, con la tappa fiorentina programmata per il 23 marzo 2026 al Teatro Verdi. In alcune serate lo show accoglie ospiti dal mondo del calcio e dello spettacolo: tra questi figurano nomi come Alvaro Morata e Cesare Prandelli. La presenza di guest permette di alternare racconti personali, analisi tattiche e aneddoti di spogliatoio, consolidando il legame tra la comunità di ascoltatori e il palco.

Il concept: dal podcast al palco

Il cuore dell’operazione è la trasformazione del format originario in uno spettacolo che conserva il tono diretto del podcast ma lo arricchisce con elementi propri del teatro. Sul palco la conversazione assume un ritmo scenico, con momenti di monologo, scambi vivaci tra i conduttori e inserti multimediali. La scelta di affidare la narrazione a una voce esterna come quella di Corrado Tedeschi crea una cornice narrativa che permette di alternare analisi, ironia e memoria, facendo emergere il valore culturale del racconto calcistico oltre il semplice risultato sportivo.

Coinvolgimento del pubblico

Un elemento distintivo dello spettacolo è il ruolo attivo della platea: domande dal pubblico, sessioni di Q&A e rubriche interattive come la Unpopular Opinion permettono a chi assiste di diventare parte integrante della serata. In aggiunta, rubriche con meccaniche serrate — ad esempio sfide che chiedono risposte in pochi secondi — introducono tensione e ritmo, mettendo i protagonisti in situazioni comiche o impreviste. Questo approccio trasforma il pubblico da semplice spettatore a coautore della performance, consolidando il senso di community che ha alimentato il successo digitale del progetto.

Le tappe e gli ospiti

Il calendario del tour prevede appuntamenti in teatri storici e luoghi culturali delle città coinvolte, con ospiti selezionati per ogni serata. La tappa di Firenze ospiterà Cesare Prandelli il 23 marzo 2026, offrendo uno sguardo tecnico e storico sulla sua esperienza da allenatore. Per la serata milanese è stata annunciata la partecipazione di Alvaro Morata, mentre in altre date si alterneranno nomi del calcio e dello spettacolo. Ogni ospite aggiunge prospettive diverse, trasformando lo show in un mosaico di storie personali e riflessioni sul gioco.

Informazioni pratiche e partner

I biglietti sono disponibili su TicketOne e la tournée si avvale di partner radiofonici e commerciali come Radio Kiss Kiss, che cura alcune rubriche, e David Lloyd Clubs, coinvolto in iniziative sceniche in alcune città. La produzione è firmata da Urban Vision Entertainment, mentre la logistica del tour è supportata da partner come DR, che accompagna gli spostamenti. Oltre agli eventi in sala, il progetto vive attraverso contenuti digitali off-stage: vlog, mini-documentari e clip social che raccontano il dietro le quinte e amplificano la portata delle serate.

Perché il progetto conta

Viva El Tour non è solo un esempio di entertainment sportivo, ma rappresenta un modello di ibridazione tra media: nato come podcast, si è evoluto in prodotto live capace di generare engagement e sensibilità culturale attorno al calcio. Con oltre 20 milioni di visualizzazioni dei contenuti social correlati, il progetto dimostra come il linguaggio sportivo possa essere declinato in chiave pop, culturale e partecipativa. L’interpretazione teatrale del talk amplia il pubblico e crea opportunità per un dialogo intergenerazionale su memoria, tattica e passione.

In definitiva, Viva El Tour rinnova il modo di raccontare il calcio: non più soltanto commento tecnico ma un evento culturale che unisce musica, arte e intrattenimento. Per chi cerca un’esperienza che coniughi il sapere sportivo con la convivialità del teatro, queste serate offrono una proposta originale e partecipata, capace di valorizzare sia la dimensione emotiva del tifo sia la riflessione critica sul gioco.