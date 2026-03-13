Mephisto a Milano: il romanzo di una carriera sul palco del Teatro Menotti

Una rilettura di Mephisto che mette in luce il confine tra talento e opportunismo, tra etica e successo

La pièce tratta dall’opera di Klaus Mann, pubblicata nel 1936, arriva in scena in una versione adattata e diretta da Andrea Baracco, proponendo una lettura che mette al centro il dilemma morale dell’artista. Il protagonista, Hendrik Höfgen, è raccontato come un interprete di grande talento ma anche come un uomo guidato dall’ambizione e dalla vanità, pronto a ribaltare valori e relazioni per ascendere.

La vicenda, ambientata nel contesto storico della salita al potere di Hitler, esplora come il desiderio personale possa intrecciarsi con i meccanismi del potere, trasformando l’arte in strumento e il successo in compromesso.

Nella messa in scena milanese, il ruolo centrale è affidato a Woody Neri, affiancato da Giuliana Vigogna, Gabriele Gasco, Rita Castaldo e Samuele Finocchiaro, con la collaborazione di Maria Teresa Berardelli. Lo spettacolo va in scena al Teatro Menotti dal 12/03/2026 al 22/03/2026, con repliche dal martedì al sabato dalle 20:00 alle 22:00 e domenica alle 16:30-18:30. Questa produzione non si limita a ricostruire la trama del romanzo, ma propone una riflessione contemporanea sul significato del successo e sul prezzo che alcuni sono disposti a pagare.

Un protagonista stretto tra talento e compromesso

Hendrik Höfgen è la rappresentazione di un’epoca e di un tipo umano: un artista capace, ma profondamente influenzabile. Nel testo teatrale si sottolinea come il carattere di Höfgen sia plasmato dall’opportunismo, una forza che lo spinge ad abbandonare ideali giovanili per ottenere favori e ruoli prestigiosi. La sua ascesa nel mondo culturale avviene anche grazie al favore di figure politiche come Göring: la vicinanza al potere diventa motivo di successo ma anche di dissoluzione morale. Il conflitto interiore del personaggio è il motore narrativo, e la regia enfatizza questo cortocircuito tra desiderio di autorealizzazione e rinuncia ai principi.

Il ritratto umano e sociale

Nel delineare Höfgen, la messinscena sfrutta momenti intimi e scene pubbliche per mostrare la sua metamorfosi. Il personaggio non è solo un simbolo, ma un individuo con ambizioni concrete: il teatro racconta come il mondo artistico possa assorbire i compromessi come una valuta di scambio. Gli interpreti, attraverso scelte espressive calibrate, mettono in evidenza il contrasto fra l’etica personale e le pressioni esterne. La parola d’ordine della pièce sembra essere la tensione: tra la scena e il camerino, tra la fama e la colpa, tra il passato idealista e il presente pragmatico.

Da interprete a strumento del potere

La progressiva trasformazione di Höfgen in «artista di regime» è mostrata come una deriva graduale eppure inevitabile. La produzione non indulging in caricature, ma preferisce il registro realistico, mostrando come le piccole concessioni quotidiane conducano a scelte definitive. Il risultato è un quadro in cui l’arte perde la sua autonomia e diventa veicolo di consenso: un tema che rinnova la contemporaneità del romanzo di Klaus Mann e solleva interrogativi ancora attuali sulla responsabilità sociale dell’intellettuale.

La messinscena: adattamento, scelte registiche e cast

L’adattamento di Andrea Baracco trasforma il romanzo in un dramma che mantiene però la ricchezza psicologica dell’originale. La regia privilegia una scenografia essenziale che concentra l’attenzione sui personaggi e sul loro percorso interiore, mentre la recitazione punta sulla tensione verbale e sui silenzi. Il cast, guidato da Woody Neri, costruisce rapporti credibili con i comprimari, rendendo palpabile il processo di compromesso. La presenza di interpreti come Giuliana Vigogna e Samuele Finocchiaro arricchisce la tavolozza emotiva dello spettacolo, offrendo sfumature che evitano semplificazioni facili.

Adattamento e fedeltà al romanzo

L’adattamento conserva gli elementi essenziali del romanzo di Klaus Mann, ma al tempo stesso compie scelte drammaturgiche che lo aggiornano. L’uso del linguaggio scenico, la gestione del ritmo e la selezione di episodi chiave permettono allo spettacolo di comunicare con chiarezza anche a chi non conosce il libro. La sequenza temporale è resa con accenti moderni, e l’attenzione al dettaglio storico aiuta a collocare la vicenda senza appesantirla. Il risultato è una pièce che dialoga con il passato e con il presente, proponendo una lettura critica della complicità tra arte e potere.

Perché non perdere questo allestimento

Vedere Mephisto al Teatro Menotti significa confrontarsi con domande dure: qual è il confine tra ambizione e tradimento? Quanto pesa la responsabilità dell’artista nella storia? Lo spettacolo, in programma dal 12/03/2026 al 22/03/2026, offre uno spunto di riflessione intenso, sostenuto da interpretazioni solide e da una regia che non indulgere in facili giudizi. Per informazioni e repliche: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 20:00 alle 22:00; domenica dalle 16:30 alle 18:30. Questa produzione conferma come il teatro, come forma di indagine sociale, resti uno spazio indispensabile per misurare le contraddizioni del nostro tempo.