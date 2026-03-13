Cenerentola al Teatro Lirico Giorgio Gaber: la versione di Giorgio Madia

Un classico rivisitato con eleganza, humor e la musica vivace di Rossini

Il Balletto di Milano presenta una nuova messa in scena di Cenerentola che torna a calcare il palcoscenico del Teatro Lirico Giorgio Gaber. Le recite previste sono sabato 21 marzo 2026 alle ore 20.30 e domenica 22 marzo 2026 alle ore 15.30.

Dietro la regia e la coreografia c’è Giorgio Madia, che firma una lettura insieme raffinata e spiritosa del racconto classico, costruita su trovate sceniche e un ritmo scenico serrato. La colonna sonora, ispirata alle composizioni di Gioachino Rossini, accompagna ogni momento con vivacità e mire comiche, valorizzando la natura fiabesca e teatrale dello spettacolo.

Sin dal prologo si percepisce la volontà di giocare con le immagini: la protagonista appare quasi parte dell’arredamento domestico, un effetto scenico che rende la condizione di oppressione visivamente immediata. Le scene e i costumi, firmati da Cordelia Matthes, contribuiscono a creare un immaginario fiabesco e raffinato. La fata, interpretata con un taglio originale e leggermente ironico, interviene in soccorso della giovane trasformando la vicenda in una commedia di gesti e situazioni; la scelta di affidare la matrigna e le sorellastre a interpreti en travesti introduce un elemento di comicità corale e grottesca che perdura per tutta la messa in scena.

Il racconto e la messa in scena

La partitura dello spettacolo mantiene la struttura di un balletto in due atti e privilegia l’immediatezza narrativa: il primo atto si concentra sull’ambiente domestico e sulle dinamiche familiari, mentre il secondo esplode nella cornice del ballo reale, con l’incontro tra Cenerentola e il Principe. L’utilizzo della musica rossiniana aggiunge un elemento di brillantezza ritmica e di sottile ironia. Le coreografie di Giorgio Madia sono studiate per fondere virtuosismo e comicità, alternando passi di grande leggerezza a scene corali che evocano carrozze, feste e piccoli colpi di teatro.

Dettagli scenici e tono dello spettacolo

Il progetto scenico privilegia un linguaggio visivo immediato: arredi evocativi, tessuti che dialogano con i costumi e un uso delle luci pensato per sottolineare i momenti magici. La regia enfatizza il gioco dei contrasti — povertà apparente e splendore del ballo — e gioca con il concetto di metamorfosi, rendendo credibile il passaggio dalla routine domestica al mondo incantato della corte. L’uso della presenza scenica e dei movimenti di gruppo trasforma l’insieme in un grande affresco danzato.

Cast e interpreti

Nel ruolo di Cenerentola si alternano Annarita Maestri e Sinthya Pezzoli, mentre il Principe è interpretato da Haruto Onoda. Il trio comico formato da matrigna e sorellastre vede in scena Alessandro Orlando, Jack Farren e Mattia Imperatore, tutti impegnati in una performance che punta sulla caratterizzazione brillante e sul comico fisico. Le parti della fata saranno interpretate in alternanza da Alessia Sasso e Sofia Gironi, con i ruoli di lacchè affidati a Gianmarco Damiani e Gabriel Hadi. Il corpo di ballo include nomi internazionali come Catarina Azevedo, Gabriela Fort, Martina Scaglione, Massimo Colonna, Francis Morgan e Pavel Petrosyan, offrendo un ensemble capace di alternare precisione tecnica e coinvolgimento scenico.

La compagnia e gli impegni internazionali

Il Balletto di Milano è riconosciuto come ambasciatore della danza italiana nel mondo ed è sostenuto dal Ministero della Cultura. Recentemente la compagnia è stata invitata al 7° China International Ballet Season a Pechino, evento ospitato al Tianqiao Theatre, che ha consolidato il suo profilo internazionale. Nel 2026 la compagnia è attesa in tournée in paesi come Francia e Germania, con il debutto in Grecia e il ritorno in Cina in ottobre per un tour di tre settimane che includerà titoli come Carmen e Romeo e Giulietta oltre a una nuova produzione.

Informazioni pratiche

Le recite si tengono al Teatro Lirico Giorgio Gaber, via Larga 14, Milano. Orari: sabato 21 marzo 2026 ore 20.30 e domenica 22 marzo 2026 ore 15.30. Biglietti a partire da 28 euro più prevendita; per informazioni è possibile contattare il teatro via email a info@teatroliricogiorgiogaber.it o telefonare al 0200640802. I tagliandi sono disponibili anche online su piattaforme di prevendita come Ticketone, dove si trovano ulteriori dettagli su posti e tariffe.