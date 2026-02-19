Spettacolo dialettale a Uboldo: la compagnia di San Vittore Olona presenta un nuovo allestimento

La compagnia dialettale sanvittorese cambia sede e si esibisce al Teatro San Pio di Uboldo con uno spettacolo il cui ricavato sosterrà il Progetto Harambee Etiopia

La Compagnia dialettale sanvittorese torna sotto i riflettori con Una dolce serata in allegria, spettacolo che unisce vivacità e tradizione. L’appuntamento è fissato per sabato 21 febbraio alle 21:00 al Teatro San Pio in Piazza Conciliazione a Uboldo. Il trasferimento della sede non modifica la natura dell’evento, ancora improntato al divertimento e alla generosità.

Dettagli e spostamento della sede

Inizialmente ipotizzato a Busto Garolfo, il palcoscenico è stato confermato al Teatro San Pio. La scelta logistica è stata comunicata dagli organizzatori nei giorni scorsi. L’orario e la formula dello spettacolo restano invariati.

L’orario e la formula dello spettacolo restano invariati. L’iniziativa conserva una doppia anima: da un lato il valore artistico di una compagnia dialettale che rivisita i canoni popolari con interpretazioni fresche; dall’altro il profilo solidale, con l’intero incasso destinato a una causa internazionale. I promotori hanno reso disponibile il numero 328.2129031 per informazioni e per garantire la disponibilità degli ultimi tagliandi, segnale della volontà del gruppo di coinvolgere il pubblico locale e non solo.

Il cambiamento di sede e il sollievo pratico

La rappresentazione si è trasferita a Uboldo per ragioni logistiche e per migliorare l’accoglienza del pubblico. Il Teatro San Pio offre spazi idonei e una buona acustica, condizioni fondamentali per valorizzare il teatro in dialetto. Questo garantisce un’esperienza più confortevole e una visione nitida della recitazione. Tali elementi contribuiscono a restituire al testo la sua forza comica e affettiva.

Accessibilità e biglietteria

La produzione ha reso disponibili gli ultimi posti tramite prenotazione telefonica. La comunicazione diretta al numero indicato consente di chiarire la disponibilità e le modalità di accesso. Il sistema adottato è semplice e trasparente: prenotazione, ritiro del biglietto e partecipazione a una serata che unisce spettacolo e causa benefica.

La proposta artistica: umorismo, dialetto e comunità

Dopo la semplice procedura di prenotazione e ritiro del biglietto, lo spettacolo continua con una proposta mirata a valorizzare la parlata locale. La Compagnia dialettale sanvittorese impiega attori del territorio per conservare un patrimonio linguistico e culturale. Il cartellone unisce battute, situazioni quotidiane e personaggi riconoscibili, generando immediata empatia con il pubblico.

Il ruolo del dialetto

Il dialetto non è soltanto colore linguistico, ma strumento narrativo che amplifica battute e sottintesi. Attraverso espressioni e inflessioni locali, la messa in scena instaura un dialogo diretto con la platea e richiama ricordi collettivi. Questo approccio trasforma la serata in un momento di ritrovata socialità, coerente con la missione della compagnia e con le finalità benefiche dell’evento.

Solidarietà oltre il sipario

La scelta di devolvere l’incasso rafforza la natura comunitaria dello spettacolo e agevola la continuità delle iniziative benefiche. L’intero ricavato sarà destinato al Progetto Harambee Etiopia, promosso da Eccomi Organizzazione di Volontariato. Il progetto, avviato a Gassa Chare nel sud-ovest dell’Etiopia nei primi anni 2000, sostiene interventi locali volti a migliorare le condizioni di vita. Lo spettacolo funge da ponte tra l’offerta culturale locale e l’impegno internazionale.

Impatto del contributo

Il supporto economico raccolto durante la serata finanzierà progetti educativi, sanitari e iniziative di sviluppo comunitario. Gli stanziamenti sono pensati per favorire l’autonomia delle comunità e la sostenibilità delle attività locali. Per il pubblico partecipare significa contribuire a programmi con obiettivi pluriennali e misurabili sul territorio etiope. Nel mercato immobiliare la location è tutto, ma in questo caso la location è la comunità beneficiaria, centro dell’intervento e misura del risultato.

La serata al Teatro San Pio combina valore culturale, intrattenimento e impegno sociale. L’evento conserva una tradizione linguistica e coinvolge più fasce di pubblico, confermando il ruolo del teatro come motore di comunità.

Si tratta di una manifestazione solidale il cui ricavato sostiene iniziative locali già avviate dalla compagnia. Per informazioni sui posti disponibili è attivo il numero 328.2129031, valido per prenotazioni e chiarimenti. I dati organizzativi confermano che l’iniziativa contribuisce alla continuità delle attività culturali e benefiche del territorio.