Spettacolo di carnevale: avengerserserers e le principesse al Teatro Manzoni

Un appuntamento di Carnevale al Teatro Manzoni: commedia ironica e interattiva per adulti e bambini, scritta e diretta da Pietro Clementi, con repliche il 14 febbraio 2026

Spettacolo per famiglie al teatro Manzoni

Il Teatro Manzoni ospita Avengerserserers e le principesse, una commedia che unisce la satira sui supereroi americani e l’ironia sul mondo delle principesse.

Lo spettacolo è ideato e diretto da Pietro Clementi. Si propone come intrattenimento rivolto alle famiglie, pensato per bambini e adulti.

La messa in scena combina elementi interattivi con battute e trovate sceniche. L’obiettivo è coinvolgere entrambi i pubblici attraverso ritmo e interazione.

Descrizione dello spettacolo e atmosfera

Lo spettacolo prosegue l’impostazione già descritta, privilegiando un ritmo sostenuto e la partecipazione attiva del pubblico. La messa in scena rielabora schemi tratti da fumetti e fiabe per generare situazioni comiche e dialoghi serrati. Il tono resta ironico e leggero, con alternanza di gag fisiche e battute verbali che favoriscono il coinvolgimento intergenerazionale.

L’interazione è studiata per stimolare sia i bambini sia gli adulti, attraverso battute rivolte all’immaginario collettivo e giochi scenici semplici. La durata di 60 minuti senza intervallo sostiene il ritmo e riduce dispersioni di attenzione. L’effetto complessivo è un’esperienza immersiva e dinamica pensata per il pubblico cittadino e i visitatori in cerca di intrattenimento familiare.

Regia e impostazione creativa

La regia, già avviata nella parte precedente, propone una lettura fresca e parodistica dei generi. Predomina un ritmo serrato con cambi rapidi e gag visive. Costumi e scenografie rimandano al mondo supereroistico e a quello fiabesco in modo riconoscibile e satirico.

La messa in scena utilizza l’umorismo metateatrale per sovvertire le aspettative del pubblico. Ne risultano riferimenti pensati per gli adulti e gag immediatamente comprensibili per i più piccoli. L’equilibrio tra citazione e invenzione scenica sostiene la partecipazione e l’interazione degli spettatori.

Nel complesso, l’impostazione creativa mira a un effetto immersivo e dinamico, coerente con la durata contenuta dello spettacolo e con le esigenze di un pubblico familiare.

Lo spettacolo è programmato per il 14 febbraio 2026 con due repliche nel pomeriggio, alle 15:00 e alle 17:30. I biglietti sono in vendita dal 1 gennaio 2026 tramite la biglietteria online del Teatro Manzoni e i canali convenzionati. L’evento è incluso nell’abbonamento Family 2026/26, offrendo un’opzione vantaggiosa per i titolari della tessera stagionale riservata alle famiglie.

Prezzi e riduzioni

La tariffazione completa segue l’informazione sull’abbonamento Family e dettaglia le opzioni per le famiglie che intendono partecipare.

Il biglietto per gli adulti è indicato a €18,00, a cui si aggiunge un diritto di prevendita di €2,00.

I bambini fino a 14 anni pagano una tariffa di €14,00, più €2,00 di prevendita. Per i più piccoli è prevista una riduzione, le cui condizioni sono disponibili esclusivamente in biglietteria.

Queste informazioni sono fornite per consentire alle famiglie di pianificare la visita con chiarezza; le modalità di vendita rimangono quelle comunicate nelle sezioni precedenti.

Per chi è pensato lo spettacolo e cosa aspettarsi

Lo spettacolo è destinato a nuclei familiari e a spettatori di ogni età interessati a un Carnevale alternativo alla tradizionale sfilata in maschera. Offre una serata collettiva in cui l’azione scenica, le battute ironiche rivolte agli adulti e i momenti coinvolgenti per i più piccoli si intrecciano per favorire la partecipazione intergenerazionale.

Per informazioni e prenotazioni si rimanda ai canali ufficiali del Teatro Manzoni, che forniscono dettagli su modalità di acquisto, disposizioni dei posti e eventuali agevolazioni. Le modalità di vendita restano quelle già comunicate nelle sezioni precedenti; la disponibilità di posti limita la capienza e influisce sulle opzioni di scelta per le famiglie.