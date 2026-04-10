Mostre e installazioni a Milano durante la Milano Art Week 2026

Una panoramica degli appuntamenti principali della Milano Art Week 2026, dalle fiere internazionali alle installazioni diffuse in città

La Milano Art Week torna a trasformare la città in un palcoscenico per l’arte contemporanea dal 13 al 19 aprile 2026. In questa settimana il circuito museale e le istituzioni private propongono oltre quattrocento appuntamenti, con aperture, performance e progetti site-specific che intrecciano storia, ricerca e pratica contemporanea.

Tra gli eventi di punta spiccano la trentesima edizione di miart (13-19 aprile), ispirata al mondo del jazz con il titolo New Directions: miart, but different, e la prima edizione italiana di Paris Internationale Milano (18-21 aprile a Palazzo Galbani), piattaforma indipendente nata a Parigi nel 2015.

Mostre istituzionali e inaugurazioni

Il calendario delle istituzioni offre proposte grandi e diversificate: il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea apre la settimana con la mostra di Marco Fusinato, The only true anarchy is that of power, inaugurata il 13 aprile con una performance che mette in dialogo suono e immagine attraverso riferimenti al noise e alla riproduzione fotografica. A Palazzo Reale proseguono esposizioni monumentali, come la nuova mostra di Anselm Kiefer e rassegne su figure storiche quali Robert Mapplethorpe e i Macchiaioli.

Retrospettive e grandi progetti

Al Pirelli HangarBicocca è in corso The House That Jack Built, retrospettiva di Rirkrit Tiravanija che ripercorre oltre trent’anni di pratiche spaziali e di arte relazionale, pensata come un percorso labirintico e partecipativo. Nella stessa sede si affianca Rebecca, prima grande mostra istituzionale di Benni Bosetto, con una giornata di performance prevista il 18 aprile 2026.

Progetti diffusi e opere site-specific

La dimensione urbana è fondamentale: il completamento di ArtLine Milano (CityLife) arricchisce il parco d’arte con interventi open air, tra cui Octospider di Jeremy Deller, un’installazione che funge sia da scultura che da spazio di relazione e gioco. Il programma Ghost Track introduce opere contemporanee all’interno di collezioni non dedicate al contemporaneo, creando dialoghi inaspettati con il patrimonio storico nei Musei del Castello Sforzesco, nel Civico Museo Archeologico, al Museo di Storia Naturale e nell’Acquario Civico.

Fondazioni e nuove narrazioni

Le fondazioni presentano progetti che mettono in discussione tecnologie e linguaggi: la Fondazione Prada propone Dash di Cao Fei, un lavoro multimediale sull’impatto della tecnologia in agricoltura definito dall’artista come un sito archeologico dell’«ingegneria geologica» contemporanea. In parallelo, la sede di Largo Isarco ospita l’intervento site-specific di Mona Hatoum, mentre l’Osservatorio presenta il progetto di Hito Steyerl, The Island.

Itinerari, talk e indicazioni pratiche

Oltre alle mostre, il programma include incontri internazionali come Art for Tomorrow Talks — promosso in collaborazione con The New York Times e Democracy and Culture Foundation — che esplorano il confine tra arte e design. Per visitare i musei civici è opportuno verificare orari e modalità d’accesso: l’ingresso è gratuito per i possessori della Milano Museo Card secondo le condizioni del circuito.

Consigli per pianificare la visita

Per spostarsi tra le sedi è consigliabile privilegiare i mezzi pubblici e percorsi a piedi, programmando prenotazioni online quando richieste. Il sito ufficiale milanoartweek.it raccoglie il programma completo e le informazioni utili per costruire percorsi tematici, prenotare ingressi e partecipare a talk o performance.

In sintesi, la Milano Art Week 2026 offre un mosaico di proposte che vanno dalle fiere internazionali alle installazioni diffuse, valorizzando il rapporto tra museo, città e pubblico. Che siate appassionati di performance, installazioni site-specific o grandi retrospettive, la settimana è pensata per riattivare spazi e relazioni artistiche in tutta la città.