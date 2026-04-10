Guida pratica alla Milano Art Week 2026: mostre, installazioni e progetti

Un tour essenziale della Milano Art Week 2026: dai progetti del Museo del Novecento alle installazioni partecipative, con eventi gratuiti e focus curatoriali

La Milano Art Week 2026 trasforma la città in un palcoscenico diffuso dedicato all’arte contemporanea. Tra il 13 e il 19 aprile una rete di musei, gallerie e spazi indipendenti ospita inaugurazioni, installazioni e performance che dialogano con la città, con proposte che vanno dalla videoarte sperimentale alle opere site-specific, dalla ricerca verbovisuale alle interazioni partecipative.

Questo articolo offre una sintesi ragionata degli appuntamenti principali, pensata per orientare chi vuole esplorare la programmazione senza perdersi nei dettagli.

L’intento è mettere in evidenza i temi e i progetti più rappresentativi: il Museo del Novecento con i suoi quattro interventi che segnalano un’istituzione in cambiamento; le proposte indipendenti che sperimentano con intelligenza artificiale e pratiche relazionali; e gli eventi collaterali legati all’editoria e alle performance pubbliche. In questo percorso troverete sia eventi ad ingresso gratuito sia appuntamenti con prenotazione, talk e laboratori per famiglie, utili per costruire un itinerario equilibrato tra riflessione critica e fruizione diretta.

Museo del Novecento: progetti, collezioni e aperture

Al centro della programmazione museale troviamo quattro proposte che raccontano un museo in evoluzione. Il Museo del Novecento anticipa il suo ampliamento e presenta interventi che vanno dalla donazione alla rielaborazione critica della collezione. Il rinnovamento del percorso permanente, a cura del FORUM900, accoglie opere contemporanee ottenute tramite premi, acquisizioni e donazioni, costruendo un dialogo aperto con la città. Al quarto piano il riallestimento della Collezione Spagna Bellora evidenzia la vivacità della ricerca verbovisuale degli anni Settanta e Ottanta, con nomi come Mirella Bentivoglio e Lamberto Pignotti che intrecciano parola e immagine.

Diego Marcon e il focus su Bruno Munari

Tra le singole iniziative, Diego Marcon, vincitore del Premio ACACIA 2026, presenta il video salut! hallo! hello! (2010) in Sala Fontana, con il Duomo come sfondo visivo: l’opera esplora il processo tipografico dietro immagini turistiche e ora entra nella Collezione ACACIA. Il 19 aprile è prevista la proiezione di Dolle (2026) al Cinema Arlecchino. Accanto a questo, il focus su Bruno Munari (FOCUS900) indaga l’uso dell’aria come elemento plastico, presentando azioni storiche come Far vedere l’aria (1969) e opere sospese come le Macchine inutili; il 19 aprile è previsto un laboratorio gratuito per bambini dai 6 agli 11 anni.

Spazi indipendenti e progetti sperimentali

La scena indipendente porta sperimentazione tra design, fotografia e AI. Thomas Zangaro Studio propone la terza edizione di FineSettimana (14–19 aprile), con il progetto Flos Aliena di Lorenza Liguori che coniuga natura e codice in un paesaggio digitale, e Mnemo, un photobooth esperienziale ispirato alle cabine coreane che genera photo strip e palette cromatiche personalizzate. La nuova sede milanese di Sist’Art Gallery inaugura con Tobia Ravà e la mostra Tikkun Olam. Riparare il mondo (dal 15 aprile), un lavoro che usa lettere e numeri dell’alfabeto ebraico, la ghematriah e riferimenti alla Kabbalah, realizzato con tecniche come catalizzazione UV su alluminio e sublimazione su raso acrilico.

Energia, emozioni e memoria

Altri progetti stimolanti includono MADE OF ENERGY, la collaborazione tra Enel e TOILETPAPER (14–19 aprile) che reinterpreta l’energia attraverso immagini pop e surreali nello spazio TOILETPAPER Apartment a Città Studi, e la personale Stati d’animo di Giuseppe Guerrera (14–19 aprile) ad Art Marginem Concept Room, che affronta temi come violenza di genere e memoria pandemica tramite sculture in terracotta e patine metalliche. Entrambe le mostre articolano una riflessione sensoriale e politica, offrendo modalità diverse di coinvolgimento del pubblico.

Eventi collaterali, editoria e partecipazione pubblica

La settimana include inoltre un fitto programma di presentazioni editoriali e installazioni pubbliche. Skira propone quattro appuntamenti: la Limited Edition su Remo Salvadori (14 aprile), il libro e la mostra di Pablo Arroyo Plates (17 aprile), il talk di Marco Guenzi sul mercato dell’arte (19 aprile) e il book signing Ferrari Design. Creative Journeys con Flavio Manzoni (20 aprile). Nelle aree pubbliche, la collettiva Tavole d’Arte (13–19 aprile) alla Fabbrica del Vapore interroga il rapporto tra arte e cibo con installazioni site-specific e performance, mentre il progetto storico di Gianni Pettena Paper/Northern Lights (dal 14 aprile) a Bicocca invita il pubblico a intervenire direttamente sulle strisce di carta, trasformando lo spazio collettivamente fino al Milano Art Week Party del 18 aprile.

Altri appuntamenti di rilievo comprendono Model of the Main Room (17–19 aprile) a cura della galleria Santi, la mostra-ristorante Memoria Ceramica di Dora Fiammetta Perini (1–18 aprile) che fonde ceramica e cucina popolare con un piatto creato dagli chef Crescenzo Morlando e Dario Pisani, il format YES, BUT (18–21 aprile) negli spazi di SARCA183 che esplora la condizione temporanea degli immobili con un pop-up bar e la rassegna per la scultura Dancing at the Edge of the World (Premio Arnaldo Pomodoro, VIII edizione) alla Fondazione ICA Milano, dove il premio sale da 10.000 a 30.000 euro grazie al contributo di Venini. Infine, Antonio Schiavano presenta La bellezza oltre lo specchio a Palazzo Lombardia (13–19 aprile), con un talk il 18 aprile alle 17.00 sulla crisi dell’immagine contemporanea.