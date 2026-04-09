Guida alle mostre e agli eventi della galleria Deodato Arte

Panoramica sulle esposizioni a Deodato Arte: debutti di artisti, grandi nomi e retrospettive tra Milano e Roma

La Galleria Deodato Arte continua a rappresentare un punto di riferimento per chi segue la scena contemporanea italiana e internazionale. Nelle sue sedi, distribuite tra Milano e Roma, si alternano mostre tematiche, debutti di autori noti in nuovi ruoli e rassegne dedicate a grandi maestri, offrendo un calendario variegato che spazia dalla fotografia alla scultura e alla grafica.

Questo articolo raccoglie le esposizioni più significative ospitate dalla galleria, con annotazioni sulle opere e sui formati espositivi.

Accanto alle esposizioni permanenti e agli eventi temporanei, Deodato Arte organizza presentazioni che spesso uniscono la vocazione curatoriale a proposte inedite: progetti che mettono a dialogo autori di fama con artisti emergenti o interpreti provenienti da contesti diversi, come il cinema e la musica. In questa panoramica troverete informazioni pratiche e spunti critici utili per orientarsi tra le mostre citate, conservando i riferimenti concreti alle sedi e alle serie presentate.

Debutti e proposte inedite

Uno degli eventi di richiamo recente è il debutto dell’attore e musicista Johnny Depp come artista visivo: nelle sale milanesi di Deodato Arte sono esposte due serigrafie inedite, intitolate Study I e Study II, tratte dalla serie Yesterday’s Flowers. L’esposizione è stata allestita a partire dal giorno indicato come dal 6 novembre, e pone l’accento sulla cifra grafica delle opere, realizzate attraverso la tecnica della serigrafia. Lo spostamento dell’artista dallo schermo al supporto grafico apre riflessioni sul concetto di autorialità e sulla circolazione delle immagini nella cultura popolare contemporanea.

Opere e temi della mostra

Le due serigrafie di Depp mettono in evidenza un rapporto tra immagine e memoria, con elementi ricorrenti che rimandano a un immaginario personale e allo stesso tempo riconoscibile. Sul fronte opposto, a Roma Deodato Arte ha ospitato la mostra Jeff Koons. The Balloons world, visitabile dal 25 gennaio al 24 febbraio 2026, incentrata sulle iconiche sculture inflatable come Balloon Animals e Balloon Dog. Questi allestimenti evidenziano la varietà dei linguaggi presenti in galleria, tra scultura monumentale e immagini serigrafiche.

Retrospettive e progetti monografici

La galleria dedica anche spazio a rassegne più storiche: tra gli esempi, la mostra dedicata a Georges Braque a Milano, intitolata La nascita del Cubismo, capolavori grafici, è stata in calendario dal 10 ottobre al 20 novembre 2018 e ha permesso di rileggere opere chiave del movimento cubista in chiave grafica. Questa attenzione alle radici storiche convive con proposte contemporanee, creando un equilibrio tra passato e presente all’interno della programmazione.

Fotografia e percorsi digitali

Un altro capitolo della programmazione riguarda la fotografia: la galleria ha presentato progetti come Marco Glaviano Icons, una mostra virtuale che ripercorre la carriera del fotografo Marco Glaviano (Palermo, 1942), noto per i suoi scatti di moda. La scelta del formato virtuale sottolinea la capacità di Deodato Arte di sperimentare nuovi formati espositivi, valorizzando il dialogo tra immagine digitale e fruizione online senza perdere la qualità curatoriale delle mostre fisiche.

Luoghi, formati e fruizione delle esposizioni

Le esposizioni si svolgono in spazi distinti: gli allestimenti a Milano convivono con aperture e progetti ospitati nella sede romana di via Giulia 122. Tra i progetti citati rientra anche la mostra del fotografo David LaChapelle, la cui nuova serie Stations of the Cross è stata aperta al pubblico a partire dal 27 ottobre nella galleria di via Giulia, presentata in occasione della Biennale di Firenze. Questi riferimenti geografici e di calendario permettono di orientarsi facilmente per chi desidera pianificare una visita o approfondire singole rassegne.

In termini di formato, gli esempi citati abbracciano la serigrafia, la scultura gonfiabile, la fotografia tradizionale e la grafica, con allestimenti pensati per mettere in evidenza le specificità tecniche di ciascuna opera. L’attenzione ai materiali e alle tecniche è parte integrante del lavoro curatoriale della galleria, che mira a presentare ogni mostra con apparati critici e informativi adeguati.

Nel complesso, la programmazione di Deodato Arte offre un ventaglio di proposte adatto tanto ai visitatori interessati alle novità quanto a chi cerca approfondimenti storici. La galleria conferma così la sua vocazione a essere uno spazio dinamico, capace di ospitare sia grandi nomi internazionali sia progetti che sperimentano linguaggi meno convenzionali, sempre mettendo al centro la qualità delle opere e la coerenza curatoriale.