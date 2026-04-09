Guida alle mostre di aprile a Milano: cosa vedere tra installazioni e fotografia

Una panoramica delle esposizioni milanesi di aprile che unisce grandi nomi, progetti site-specific e ritratti fotografici: suggerimenti per non perdere le opere più interessanti

Aprile porta a Milano una ricca varietà di proposte espositive che spaziano dall’arte contemporanea alla fotografia documentaria, passando per il design e la scultura. In questo percorso si alternano interventi site-specific pensati per dialogare con gli spazi della città e rassegne che riportano alla luce archivi e scene culturali lontane: il risultato è un calendario che, pur nella sua eterogeneità, mette al centro il rapporto tra opera, luogo e pubblico.

Per orientarsi tra aperture e riedizioni, è utile conoscere le caratteristiche principali di ciascun progetto e valutare i tempi di visita.

Questa guida sintetica descrive le mostre più significative, offrendo riferimenti pratici e un breve quadro critico. Troverai indicazioni su opere multimediali, installazioni performative e rassegne fotografiche, con attenzione ai lavori site-specific che sfruttano la relazione con l’edificio ospitante. Se programmi più visite in giornata, considera la prenotazione anticipata per le installazioni in realtà virtuale e verifica gli orari aggiornati sui siti ufficiali.

Installazioni e progetti site-specific

Tra le proposte che giocano con lo spazio e la partecipazione, spicca l’idea di intendere l’architettura espositiva come occasione di trasformazione sociale: le opere qui esposte invitano a ripensare confini e pratiche collettive. Alcuni progetti sfruttano materiali tradizionali in chiave contemporanea, altri adottano luci e meccaniche per creare percorsi dinamici. Queste operazioni non si limitano a occupare uno spazio, ma lo riprogettano come luogo di relazione tra pubblico e opera, favorendo la partecipazione e la condivisione di esperienze sensoriali.

Cao Fei — Dash

Alla Fondazione Prada la mostra Dash di Cao Fei si presenta come un progetto multimediale che mette insieme fotografia, videoinstallazioni, realtà virtuale e materiali d’archivio per raccontare la trasformazione agricola su scala globale. Dal 9 aprile al 28 settembre 2026, l’artista esplora come la tecnologia modifichi lavoro, efficienza e conoscenze tradizionali nelle campagne: algoritmi, macchine e pratiche contadine si intrecciano in un ritratto fatto di contraddizioni, tra progresso e perdita di saperi. Per fruire delle parti in VR è consigliata la prenotazione e un tempo di visita adeguato per assorbire la complessità del progetto.

Ritratti, memoria e pratiche performative

La fotografia documentaria e le iniziative che rievocano episodi storici offrono occasioni per riflettere su memoria e contesti sociali. Al centro di queste proposte ci sono sguardi che svelano scene culturali specifiche o che riattivano storie rimaste marginali: reportage, immagini d’archivio e performance dialogano con il presente, restituendo narrazioni spesso trascurate dai canoni ufficiali. In questa sezione trovano spazio rassegne monografiche, riedizioni storiche e interventi performativi che rimettono in circolo testimonianze visive e sonore.

Don Bronstein e Omaggio all’America Latina

La Triennale ospita la prima mostra europea dedicata a Don Bronstein, con uno sguardo sulla scena jazz e blues di Chicago tra il 1953 e il 1968: la selezione fotografica mette in luce un approccio discreto e partecipativo, capace di cogliere tanto la performance quanto i momenti di pausa. Allo stesso tempo, la Fondazione Emilio Scanavino ripropone la rimessa in scena di Omaggio all’America Latina di Alik Cavaliere e Emilio Scanavino (dal 14 aprile al 14 giugno 2026), riattivata tramite un intervento performativo che ne rinnova il senso internazionale e la connessione con il continente cui era originariamente dedicata.

Scultura, design e dialoghi internazionali

Il panorama espositivo include anche proposte dedicate alla scultura contemporanea e al design che indagano materiali, tecniche e relazioni tra artigianato e produzione concettuale. Premi e selezioni internazionali fungono da termometro per le tendenze attuali, mentre i progetti site-specific nel campo del design esplorano radici culturali e pratiche di vita quotidiana in contesti lontani. Queste mostre spesso comprendono commissioni apposite e programmi pubblici che arricchiscono l’esperienza del visitatore.

Tra gli appuntamenti da segnalare c’è il collettivo intorno al Premio Arnaldo Pomodoro con la mostra collettiva che riunisce i finalisti e nuove opere concepite per lo spazio espositivo (in programma dal 17 aprile al 10 luglio), oltre a progetti come SE TURI FOSSE che indagano il rapporto tra pratica artistica e spazio domestico. Palazzo Citterio propone When Apricots Blossom, una mostra di design che riflette su tessuto, cibo e abitare, costruendo un ponte con il patrimonio culturale del Mar d’Aral e del Karakalpakstan e offrendo un percorso che mette al centro resilienza e rinnovamento.