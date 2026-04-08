Programmazione estiva al Museo della Scienza a Milano

Vieni a Milano e approfitta della programmazione estiva con attività hands-on, visite alla Galleria Leonardo e campus per bambini e ragazzi

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano propone una programmazione estiva ricca e pensata per le famiglie, gli appassionati e i giovani. La stagione indicata va dal 12 Agosto 2014 al 21 Settembre 2014, mentre la programmazione estiva con orari prolungati prende avvio il martedì 24 giugno e si estende fino a domenica 21 settembre.

Il Museo si trova in via San Vittore 21 e per informazioni è possibile contattare il centralino al +39 02 485551 o scrivere a museo@museoscienza.org. Il sito ufficiale è http://www.museoscienza.org, dove si trovano dettagli pratici e aggiornamenti.

Orari estivi e modalità di accesso

Durante il periodo estivo l’ingresso al Museo è previsto a partire dalle ore 10:00; gli orari sono stati adeguati per ospitare più attività: apertura prolungata fino alle 18:00 nei giorni feriali e fino alle 19:00 il sabato e nei giorni festivi. Il Museo rimane aperto con orario festivo anche a Ferragosto. Le attività del fine settimana, le visite e i laboratori sono incluse nel prezzo del biglietto e possono essere prenotate il giorno stesso presso la biglietteria fino ad esaurimento posti, garantendo così flessibilità per i visitatori che organizzano la visita all’ultimo minuto.

Laboratori interattivi per tutte le età

I laboratori si svolgono a rotazione con sessioni della durata di circa 45 minuti e sono pensati per proporre esperienze pratiche e formative. Il calendario prevede attività ogni sabato pomeriggio dalle 14 alle 18 e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18; durante la settimana di Ferragosto, da martedì 12 a domenica 17 agosto, le attività saranno attive anche nei giorni feriali. Tutte le proposte sono incluse nel biglietto e richiedono la prenotazione in loco fino a esaurimento posti.

Attività per i più piccoli

Nell’Area dei piccoli, bambini dai 3 anni in su, accompagnati dai genitori, possono sperimentare tecniche tradizionali come la realizzazione della carta a mano, manipolare paste colorate e giocare con le forme geometriche per avvicinarsi alla matematica in modo concreto. Il laboratorio Bolle di sapone invita a creare bolle di forme insolite e a scoprire i segreti delle lamine saponose, un’esperienza che unisce gioco e scienza sensoriale.

Laboratori per bambini grandi e adulti

Per i bimbi più grandi e gli adulti sono previsti laboratori tematici su Chimica (da 6 anni), Materiali (da 8 anni) ed Elettricità (da 10 anni). Nelle sessioni di Chimica si esplorano le proprietà dell’aria, dell’acqua e degli alimenti, creando esperimenti come la produzione di plastiche e le prime nozioni sul riciclo. Il laboratorio Materiali analizza resistenze, isolamento termico e produzione di suoni, mentre Elettricità permette di vedere come si genera, si accumula e si trasferisce il flusso elettrico, anche costruendo semplici elettrocalamite.

Visite guidate, mostre e offerte speciali

Ogni giorno, da martedì a domenica, con il biglietto del Museo sono incluse visite guidate alla Galleria Leonardo e alle sezioni del Dipartimento Trasporti, dove si trovano modelli storici ispirati ai disegni di Leonardo e collezioni di treni, navi e aerei. Ogni mattina è inoltre possibile visitare con guida l’interno del sottomarino Enrico Toti, un’esperienza immersiva che racconta la storia della tecnologia navale italiana. Alla domenica pomeriggio, con un biglietto aggiuntivo, è disponibile l’emozione del volo a bordo del simulatore virtuale di elicottero.

Campus estivi e attività prolungate

Per tutta l’estate il Museo ospita i Campus estivi dedicati a diverse fasce di età: i bambini dai 6 ai 10 anni partecipano a “Un’estate da favola” nelle settimane indicate dal 9 giugno al 25 luglio e dal 25 agosto al 5 settembre; è segnalata disponibilità per le due settimane di agosto e settembre. Nei giorni 8, 9, 10 settembre è invece in programma l’iniziativa “Una giornata al Museo“. I ragazzi dagli 11 ai 14 anni possono partecipare alla settimana di “Scienza per sport” prevista dal 9 giugno al 4 luglio. Per informazioni specifiche su iscrizioni, costi e disponibilità è consigliabile consultare il sito ufficiale o contattare la biglietteria.

Informazioni pratiche

Ricordiamo che tutte le attività proposte sono comprese nel biglietto d’ingresso salvo alcune esperienze speciali come il simulatore di elicottero, che richiede un supplemento. Le prenotazioni si effettuano il giorno stesso presso la biglietteria del Museo fino a esaurimento posti; per gruppi numerosi o richieste particolari è opportuno contattare anticipatamente il Museo al +39 02 485551 o via email a museo@museoscienza.org. L’indirizzo è via San Vittore 21, Milano e il sito ufficiale http://www.museoscienza.org fornisce tutte le indicazioni per arrivare e pianificare la visita.