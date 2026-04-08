Guida agli eventi a Cervia: mostre, festival e visite imperdibili

Un riassunto pratico degli appuntamenti principali a Cervia, dalle esposizioni d'arte alle feste gastronomiche, con date e suggerimenti utili

Cervia offre un ritmo di appuntamenti che attraversa la primavera e l’estate con mostre, festival e manifestazioni tradizionali che attirano famiglie, appassionati e turisti. In questo articolo troverai una panoramica ragionata degli eventi principali: dalle date certe alle location, passando per le attività in natura come le visite alla salina.

L’intento è fornire una guida pratica e sintetica, utile per chi vuole pianificare un weekend o un soggiorno più lungo.

Il territorio copre il centro storico di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata e propone iniziative che spaziano dalle esposizioni d’arte alle gare sportive. Qui mettiamo in evidenza gli eventi con date ufficiali, esperienze di visita e suggerimenti logistici: perfetto per chi cerca un quadro chiaro senza dover consultare più pagine. Troverai nomi precisi come Artevento e The Hague Air Gallery, oltre a feste popolari come la Sposalizio del Mare.

Aprile e maggio: aperture, mostre e grandi appuntamenti

La primavera comincia con una serie di eventi d’arte e spettacolo. Tra i più significativi segnaliamo la mostra The Hague Air Gallery – Vento dipinto, ospitata al Magazzino del Sale Torre dal 4 aprile al 3 maggio 2026, e la rassegna Primavera Marittima che anima piazze e vie con mercatini e spettacoli dal 4 aprile fino ai primi di maggio. Il weekend pasquale include manifestazioni come Pasqua Diffusa a Milano Marittima (domenica 5 aprile 2026) e il Concerto di Pasqua alla Chiesa Stella Maris il 6 aprile 2026, occasioni che mescolano musica e intrattenimento dal vivo.

Eventi sportivi e grandi raduni

Tra la fine di aprile e maggio emergono appuntamenti sportivi e raduni storici: il 46° Artevento Cervia Festival Internazionale dell’Aquilone si svolge sulla spiaggia di Pinarella dal 23 aprile al 3 maggio 2026, mentre la Night of Fortresses torna l’8 e il 9 maggio 2026. Il ciclismo di livello passa con la tappa del Giro d’Italia che parte da Cervia domenica 17 maggio 2026 alle ore 12.30. A contorno, fiere come Verde Mercato (22-24 maggio 2026) propongono piante, erbe e allestimenti per gli amanti del giardinaggio.

Feste locali, sapori e attività in spiaggia

La primavera inoltrata e l’inizio dell’estate vedono tornare le sagre e le kermesse gastronomiche. La Coza di Cervia in festa (14ª edizione) è prevista da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno 2026, offrendo piatti a base di molluschi e intrattenimento nel Borgo Marina. Sulla sabbia si alternano eventi sportivi come il Volleyball World Beach Pro Tour Futures al Fantini Club dal 28 al 31 maggio 2026 e regate organizzate dal Circolo Nautico con date diluite tra maggio e giugno. Queste manifestazioni rafforzano il legame tra mare, sport e cultura enogastronomica locale.

Cultura all’aperto e appuntamenti serali

La rassegna Cervia Città Giardino, che si svolge da maggio a settembre 2026, trasforma i viali in una mostra floreale a cielo aperto; mentre gli eventi serali, come Cervia lume di candela (ogni martedì dal 19 maggio al 22 settembre 2026), valorizzano artigianato e spettacolo nella cornice del centro storico e del Borgo Marina. Queste iniziative sono perfette per chi cerca esperienze slow tra luci, mercatini e musica dal vivo.

Visite guidate, musei e attività naturalistiche

Per chi preferisce esperienze immersive nella natura, la Salina di Cervia propone visite guidate e passeggiate: la passeggiata in salina lungo la via dei nidi è disponibile dal 28 marzo al 14 giugno 2026 nei weekend e festivi alle ore 14.30, con aperture straordinarie il 6 aprile, 1 maggio e 2 giugno. Inoltre, i tour in barca elettrica al tramonto iniziano il 4 aprile 2026, offrendo prospettive uniche sulla fauna e sulla produzione tradizionale del sale.

Mostre temporanee e rassegne

Tra le esposizioni temporanee spicca Endless summer al Magazzino del Sale Torre (dal 16 maggio al 1 luglio 2026), mentre il Museo del Sale organizza laboratori e percorsi didattici dedicati alle famiglie. Per gli amanti dell’arte contemporanea e delle manifestazioni tematiche, il calendario estivo e autunnale include appuntamenti come Mima Tattoo Convention (25-27 settembre 2026) e il ritorno di eventi motoristici quali la Mille Miglia e il Ferrari Tribute a giugno.

Questa panoramica riunisce le informazioni essenziali per orientarsi tra le proposte di Cervia: mostre, festival internazionali, sagre tradizionali e attività in natura. Per dettagli logistici, orari completi e aggiornamenti sui singoli programmi è consigliabile consultare i canali ufficiali del turismo di Cervia, ma questa guida aiuta a identificare le date chiave e a scegliere gli appuntamenti più adatti ai propri interessi.