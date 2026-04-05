Guida alle aperture culturali di Pasqua e Pasquetta a Milano

La città propone aperture straordinarie e mostre visitabili a Pasqua e Pasquetta: ecco l'elenco delle sedi, le esposizioni principali e i consigli pratici

Durante le festività pasquali Milano offre un calendario culturale ricco e variegato: il 5 aprile 2026, giorno di Pasqua, torna l’iniziativa della Domenica al museo, con diverse collezioni cittadine visitabili gratuitamente. La giornata successiva, il 6 aprile 2026, Pasquetta, vede invece una presenza differenziata di aperture, con molte sedi statali e private che propongono orari straordinari o tariffe ordinarie.

Questa guida sintetizza le aperture principali, le mostre di rilievo disponibili in entrambe le giornate e le indicazioni pratiche per pianificare le visite: dall’elenco dei musei civici ad accesso gratuito alle esposizioni internazionali ospitate nei grandi spazi espositivi, fino alle raccomandazioni su prenotazioni e fonti ufficiali per informazioni aggiornate.

Musei civici e ingressi gratuiti il 5 aprile

Il 5 aprile 2026, in occasione della Domenica al museo, sarà possibile accedere senza biglietto a numerose collezioni pubbliche: tra queste il Castello Sforzesco, l’Acquario Civico, la GAM Galleria d’Arte Moderna, il Museo Archeologico, il Museo del Novecento e il Museo di Storia Naturale. Anche alcune sedi minori aprono con ingresso gratuito, come Palazzo Morando | Costume Moda Immagine, Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento e la Casa Museo Boschi di Stefano. Queste aperture rappresentano un’opportunità per esplorare sia le collezioni permanenti sia percorsi tematici senza spese aggiuntive.

Mudec e gli orari differenziati

Il Mudec Museo delle Culture propone per il giorno di Pasqua la visita gratuita alla Collezione permanente e alla mostra “Il senso della neve”. Il giorno successivo rimarrà invece aperta soltanto la mostra “100 fotografie per ereditare il mondo”, con accesso soggetto alle condizioni indicate dalla sede. È quindi consigliabile verificare le fasce orarie e le eventuali procedure di accesso per evitare spiacevoli sorprese.

Mostre e grandi esposizioni: cosa non perdere

Per chi cerca mostre di taglio internazionale e rassegne di richiamo, diverse esposizioni restano accessibili sia il 5 che il 6 aprile 2026. A Palazzo Reale sono visitabili in entrambe le giornate le mostre “Anselm Kiefer. Le Alchimiste”, “I Macchiaioli”, “Metafisica / Metafisiche” e “Robert Mapplethorpe. Le forme del desiderio”. Il Pac Padiglione d’Arte Contemporanea sarà aperto con la mostra di Marco Fusinato, “The only true anarchy is that of power”, mentre la Fabbrica del Vapore propone tre progetti gratuiti per entrambe le giornate: “Water and Peaks”, “Stefano Zardini. A visionary at Altitude” e “Macro Pop”.

La GAM e le mostre temporanee

Da notare che la GAM ospita la mostra “Paul Troubetzkoy. Lo scultore della Belle Époque”, visitabile esclusivamente il giorno di Pasqua. Questo tipo di programmazione dimostra come alcune esposizioni adottino calendari differenziati per massimizzare l’afflusso nelle giornate clou delle festività, rendendo essenziale concordare la visita con gli orari ufficiali della sede.

Informazioni pratiche e suggerimenti per la visita

Per organizzare al meglio le uscite culturali è utile consultare il programma completo pubblicato su YesMilano e verificare gli orari e le modalità di accesso sui siti ufficiali delle singole sedi: molte mostre richiedono prenotazione o prevedono ingressi a orari scaglionati. Se si preferisce acquistare i biglietti online, l’app Musei Italiani può facilitare l’acquisto e mostrare disponibilità aggiornate. Ricordare che il 6 aprile molti musei statali e privati possono modificare le aperture rispetto alla domenica, con possibili chiusure o accessi a tariffa ordinaria.

In sintesi, il weekend di Pasqua e Pasquetta 2026 a Milano offre opportunità sia per visite gratuite alle collezioni civiche sia per immergersi nelle grandi mostre temporanee. Programmare in anticipo, controllare le pagine ufficiali e sfruttare le aperture straordinarie consente di vivere un’esperienza culturale completa e senza inconvenienti.