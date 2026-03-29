Mostra Popplay di Flaminia Veronesi: tra pittura, tessuto e gioco visivo a Milano

Flaminia Veronesi presenta Popplay: una mostra che unisce pittura, opere tessili e installazione per rinnovare il rapporto tra corpo, sogno ed erotismo

Nella primavera del 2026 Galleria d’Arte Tommaso Calabro apre una nuova fase della sua programmazione milanese inaugurando la Project Room con il progetto personale di Flaminia Veronesi. In contemporanea alla mostra dedicata a William N. Copley, l’appuntamento si svolge a Casa Grondona e punta a mettere in dialogo la produzione contemporanea dell’artista con il linguaggio scanzonato e surreale dell’autore statunitense.

Il montaggio espositivo contempla interventi su parete, tele e pezzi tessili che attraversano registri diversi, dal wall-painting alla pittura su tela, sfidando convenzioni estetiche e politiche.

L’opera di Veronesi nasce da una pratica polimorfa dove materiali e immagine si contaminano: i lavori presentati in questa mostra evidenziano una predilezione per il corpo femminile rappresentato senza i vincoli del politicamente corretto, ma con una tensione verso il gioco e l’ironia. Attraverso scelte cromatiche intense e soluzioni formali che oscillano tra il figurativo e il simbolico, Veronesi propone un lessico visivo che punta a risvegliare la percezione dello spettatore, trasformando il quotidiano in scena onirica e carica di sensualità.

La cifra espressiva dell’artista

Nel percorso espositivo si alternano grandi dipinti, wall-painting a parete e manufatti tessili che dialogano tra loro come elementi di un unico sistema narrativo. Le serie come Tette fotoniche e gli acrilici della serie Look at Me mostrano la capacità di Veronesi di sintetizzare iconografia pop e riferimenti al mondo dello spettacolo: le ballerine trasformate in sirene incarnano un immaginario ambivalente, fatto di desiderio e di teatralità, che non rinuncia a una carica critica velata dal gioco. Il risultato è una galleria di figure che, pur flirtando con l’erotico, mantengono una distanza ironica che invita alla riflessione.

Tecniche e materiali

La pratica dell’artista si fonda su una scelta consapevole di materiali e tecniche: il wall-painting estende il quadro allo spazio, mentre gli elementi tessili introducono un valore tattile e domestico, confondendo i confini tra arte e artigianato. Le superfici dipinte convivono con stoffe e applicazioni che oscillano tra crudeltà formale e ironia visiva, creando un ritmo espositivo che alterna momenti di densità pittorica a spazi più leggeri, quasi cinematografici. Questa commistione funziona come un dispositivo per rinnovare la percezione del corpo e dei suoi simboli.

Il confronto con William N. Copley

La scelta di presentare Popplay in contemporanea alla mostra Copley non è casuale: Veronesi accetta la sfida di dialogare con una figura storica il cui linguaggio è spesso provocatorio e giocoso. Nel confronto emergono affinità nell’uso del surreale e nella capacità di trasformare immagini familiari in cortocircuiti visivi. Mentre Copley esplorava un immaginario popolato di icone e ambiguità, l’artista milanese reinterpreta questi stimoli attraverso una lente contemporanea, restituendo alla figura femminile una presenza che rifiuta la canonizzazione e privilegia libertà espressiva e sperimentazione.

Un dialogo contemporaneo

Il risultato è un confronto che non mira alla semplice omologia stilistica, ma a una riattivazione di temi condivisi: ironia, erotismo e metafora diventano strumenti per esplorare come l’immagine femminile venga costruita e decostruita nel tempo. Questa lettura critica e giocosa rende Popplay una mostra capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo, offrendo chiavi di lettura multiple che spaziano dall’estetica pop alla riflessione sul corpo come soggetto politico e poetico.

Informazioni pratiche per la visita

La personale di Flaminia Veronesi, intitolata Popplay, è ospitata a Milano – Casa Grondona dalla Galleria d’Arte Tommaso Calabro. L’apertura ufficiale è prevista l’11/04/2026 e la mostra rimane visitabile fino al 22/06/2026; l’inaugurazione si è tenuta il 10/04/2026 dalle ore 12:00 alle 20:00. La sede si trova in Corso Italia 47 – 20122 Milano e gli orari di visita sono martedì-sabato dalle ore 11:00 alle 19:00, mentre il lunedì è disponibile su appuntamento. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0249696387 – info@tommasocalabro.com.

Popplay si presenta dunque come un’occasione per esplorare le molteplici energie creative di Flaminia Veronesi e il modo in cui la sua ricerca si confronta con la tradizione provocatoria di figure come William N. Copley. L’invito rivolto al pubblico è quello di lasciarsi attraversare dall’opera, cogliendo la tensione tra gioco e riflessione che anima ogni pezzo esposto, e di sperimentare un percorso espositivo che privilegia la sorpresa e la sensibilità visiva.