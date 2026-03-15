Guida alle mostre primaverili a Milano: retrospettive e debutti

Un itinerario tra grandi nomi e giovani ricerche per orientarsi nella stagione espositiva milanese

Con l’avvento della primavera Milano si anima di una fitta rete espositiva: fondazioni, gallerie e musei presentano progetti che spaziano dalla retrospettiva al lavoro site-specific. Questa selezione raccoglie dodici appuntamenti pensati per offrire un quadro variegato delle tendenze attuali: dalla fotografia d’autore alle installazioni immersive, fino a ricerche che mettono in dialogo memoria e tecnologie.

In città si percepisce la compresenza di storie storicizzate e pratiche sperimentali che trasformano gli spazi espositivi in luoghi di confronto.

La proposta include grandi nomi — come Man Ray e Bruce Gilden — accostati a ricerche contemporanee e a progetti curatoriali che espandono la nozione di installazione ambientale. Tra le tappe ci sono anche mostre che richiedono una breve escursione fuori Milano, confermando un sistema espositivo regionale integrato. Le date riportate sono conservate così come comunicate dalle istituzioni, per facilitare la pianificazione delle visite.

Retrospettive e grandi progetti in città

Tra le retrospettive spicca Man Ray con “M for Dictionary” alla Gió Marconi (dall’11 aprile al 24 luglio 2026), un percorso che analizza la centralità del pensiero linguistico nell’opera dell’artista attraverso fotografie, dipinti, oggetti e disegni. Allo stesso filone di grande scala appartiene “Dash” di Cao Fei alla Fondazione Prada (dal 9 aprile al 28 settembre 2026), progetto multimediale che indaga la cosiddetta smart-agricoltura tra Cina e Sud-Est asiatico, con video, VR e materiali d’archivio. Queste mostre mostrano come la grande produzione istituzionale possa rimodellare lo sguardo su pratiche storiche e contemporanee.

Tecnologie, paesaggio e lavoro

Il lavoro di Cao Fei riflette sulle trasformazioni del mondo rurale in relazione a algoritmi e automazione: il progetto solleva questioni su acqua, cambiamento climatico e spopolamento, interrogando il rapporto tra tecnologie digitali e saperi tradizionali. In questo contesto, la mostra diventa un terreno di indagine in cui documentario, fiction e installazione convergono per mettere in discussione modelli produttivi e sociali legati alla produzione alimentare.

Personali, installazioni e dialoghi generazionali

La scena milanese ospita molte personali che esplorano linguaggi diversi: l’Istituto Svizzero presenta Romane de Watteville con “I’ll miss you when I scroll away” (dal 15 aprile al 4 luglio 2026), un labirinto di paraventi dipinti che riflette sulla frammentazione percettiva dell’ambiente digitale; Pietro Roccasalva a MASSIMODECARLO (dal 5 marzo al 19 aprile 2026) mette in scena paesaggi immaginari e figure enigmatiche in cui memoria e autobiografia si intrecciano; e il PAC accoglie Marco Fusinato con “The Only True Anarchy is That of Power” (dal 31 marzo al 7 giugno 2026), un lavoro che fonde arte visiva e sperimentazione sonora in installazioni di forza fisica intensa.

Eredità e conversazioni critiche

La Fondazione Ica propone “The Second Shadow” (dal 19 marzo al 23 maggio 2026), dialogo tra l’installazione “Jean Cocteau” di Marc Camille Chaimowicz e un intervento site-specific di Dozie Kanu, mentre Gió Marconi affianca la retrospettiva di Man Ray a opere contemporanee di Alex Da Corte, Simon Fujiwara, Wade Guyton, Allison Katz e Tai Shani: esempi di come l’eredità artistica venga riformulata in chiave contemporanea, generando risonanze tra generazioni e linguaggi.

Proposte diffuse e iniziative fuori porta

Non mancano progetti che estendono la stagione oltre i confini cittadini: Platea | Palazzo Galeano a Lodi inaugura “Fivefold Tuning” (dal 20 marzo 2026), un percorso curatoriale di Giovanna Manzotti che funziona come una “accordatura” a cinque voci con interventi di Liliana Moro e artisti emergenti; il Museo di Santa Giulia a Brescia ospita “A Closer Look”, la grande monografica su Bruce Gilden (dal 27 marzo al 23 agosto 2026) con la serie “Faces” e fotografie dal suo archivio internazionale. Queste tappe dimostrano una programmazione che agisce sia in città sia nell’area metropolitana, agevolando un itinerario espositivo esteso.

Completano il quadro progetti come “Social Unrest” al Matta (dal 13 aprile al 12 settembre), che mette in rapporto rivolte contemporanee e memorie storiche, e mostre personali di Villiam Miklos Andersen alla Fondazione Elpis (dal 27 febbraio al 14 giugno 2026) e Buhlebezwe Siwani a Consonni Radziszewski (dal 27 marzo al 30 maggio 2026), tutte caratterizzate da un forte impianto concettuale e da allestimenti sensoriali. Per chi desidera esplorare la scena milanese, questa selezione offre una mappa utile per pianificare visite e approfondimenti.