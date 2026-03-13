Guida pratica alle partnership culturali e all’immatricolazione a Business Administration

Scopri le soluzioni per sostenere mostre, collaborare con la Triennale e orientarti nelle fasi di selezione per Business Administration

La cultura e l’istruzione convivono spesso sullo stesso terreno: da un lato ci sono le istituzioni espositive che cercano partner per sostenere mostre e programmi culturali, dall’altro le università che regolano l’accesso ai corsi attraverso procedure strutturate.

Questo articolo offre una panoramica chiara su come attivare relazioni con la Triennale, quali servizi e esperienze mette a disposizione, e contemporaneamente sintetizza le regole fondamentali per l’immatricolazione al corso in Business Administration and Management erogato in lingua inglese.

Partnership e programmazione alla Triennale

La Triennale promuove la cultura come luogo d’incontro e sviluppo creativo: la sua offerta comprende esposizioni di design, arte, architettura, fotografia e moda, oltre a un ricco calendario di teatro e musica. Le collaborazioni con aziende si possono modulare su più livelli: dal sostegno istituzionale all’adozione di singole mostre, fino al supporto a programmi di education e accessibilità. Ogni relazione è costruita su misura per gli obiettivi dell’azienda e in funzione dei budget, con l’obiettivo di generare valore culturale e visibilità.

Tipologie di collaborazione

Le modalità di partnership spaziano dal corporate membership, che offre accessi ed esperienze esclusive per clienti e dipendenti, a progetti specifici legati alla Collezione o all’Archivio. I partner istituzionali, come realtà del mondo della consulenza o dell’industria alimentare, partecipano allo sviluppo di mostre internazionali e azioni formative. L’enfasi è su un approccio sostenibile e partecipativo, con attività che vanno dalla promozione delle arti alla valorizzazione delle risorse creative.

Esperienze per pubblico e aziende

Visitare la Triennale significa trovare un public program ricco di eventi: spettacoli performativi, concerti e dj set settimanali si affiancano a proposte gastronomiche e aspetti di hospitality come ristoranti e giardini. Le aziende che instaurano partnership non solo finanziano la programmazione ma ottengono strumenti per coinvolgere stakeholder attraverso eventi esclusivi, visite guidate e iniziative educational. L’accessibilità è un altro pilastro: la Triennale si impegna a rendere gli spazi accoglienti e fruibili per tutti.

Immatricolazione al corso in Business Administration

Il corso di Business Administration and Management è erogato in inglese ed è ad accesso programmato: i posti sono limitati e l’accesso richiede il superamento di una prova di selezione, il TOLC-E. Le informazioni su iscrizione, selezione e immatricolazione sono dettagliate nel bando di ammissione. Per l’a.a. 2026/2027 sono previste due sessioni di selezione; la procedura di ammissione include il sostenimento del TOLC-E, l’inserimento in graduatoria e l’accettazione del posto seguito dall’immatricolazione online con il pagamento della prima rata.

Requisiti e obblighi formativi aggiuntivi (OFA)

Per accedere al corso è richiesta una conoscenza adeguata di matematica e della lingua inglese (livello minimo B2). La verifica della matematica avviene tramite la sezione matematica del TOLC-E: un punteggio inferiore a 6 nei 13 quesiti di matematica comporta l’assegnazione di un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA). L’OFA di matematica può essere invece riconosciuto come assolto con punteggi equivalenti in test internazionali (ad esempio SAT Math sezione ≥ 542 o CEnT-S sezione matematica ≥ 10) o tramite il riconoscimento di almeno 3 CFU in ambito matematico. Analoga procedura vale per l’OFA di inglese: la conoscenza B2 può essere dimostrata con certificazioni riconosciute o assolta entro le scadenze previste.

Selezione, scadenze e modalità di test

Per la selezione primaverile è necessario sostenere il TOLC-E e iscriversi alla selezione di Ca’ Foscari entro i termini indicati nel bando. I test validi per l’ammissione sono quelli sostenuti da gennaio 2026 fino alle ore 24.00 del 30 aprile 2026; l’iscrizione al TOLC-E richiede il versamento di un contributo di 35,00 Euro. Alcune date specifiche per il TOLC@CASA includono 24-26 marzo 2026, 21-22 aprile 2026 e 28-30 aprile 2026, ma è possibile sostenere il TOLC-E anche in altre sedi aderenti. È consentito sostenere il test una volta al mese e verrà considerato il miglior risultato ottenuto. Le candidature alla selezione di Ca’ Foscari per la sessione primaverile vanno presentate dal 9 marzo al 30 aprile 2026; l’accettazione del posto deve essere completata entro il 14 maggio 2026 e l’immatricolazione avviene dall’1 luglio al 31 luglio 2026. Per le studentesse e gli studenti con disabilità o DSA sono previste modalità individualizzate, da richiedere in fase di iscrizione al test.

In sintesi, aziende e istituzioni culturali trovano nella Triennale molteplici opportunità di visibilità e progettazione condivisa, mentre gli aspiranti studenti di Business Administration devono conoscere regole precise per superare la selezione e adempiere eventuali OFA. Pianificare con cura la partecipazione al mondo delle mostre o le tappe dell’immatricolazione è il primo passo per sfruttare al meglio le opportunità offerte da entrambi i mondi.