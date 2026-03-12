Mostra sugli sport invernali: illustrazione, movimento e gesto a Milano

Una rassegna che racconta il gesto atletico attraverso 22 opere contemporanee, dall'alto della pista al fascino della pista ghiacciata

La mostra alla Galleria Manifiesto Blanco di Milano propone un percorso visivo dedicato alla rappresentazione degli sport invernali. In esposizione si trovano 22 opere create da sedici illustratori italiani che hanno scelto di interpretare il rapporto tra figura, attrezzo e paesaggio ghiacciato.

L’allestimento, pensato per evidenziare ritmo e forma, esplora come la grafica e il disegno raccontino lo slancio e la precisione delle performance sul ghiaccio e sulla neve senza limitarsi a una mera resa fotografica.

La rassegna si svolge dal 28-01-2026 al 15-03-2026 e mette al centro l’idea che l’estetica dello sport sia una grammatica visiva capace di tradurre velocità, equilibrio e cadenzazione in immagini simboliche. Attraverso tavole, schizzi e lavori definitivi, il visitatore può percepire la trasformazione del movimento in segno grafico, osservando come ogni illustratore declini temi comuni con linguaggi personali e tecniche differenti.

Il concept della mostra e il suo linguaggio

Il progetto curatoriale si concentra su come la rappresentazione illustrata dialoghi con la pratica sportiva: non si tratta soltanto di ritrarre atleti, ma di investigare dinamicità, tensione e possibilità narrative insite nell’azione atletica. L’uso di colore, tratto e composizione evidenzia elementi fondamentali come la direzionalità e il contrasto tra movimento e quiete, trasformando la pista o la superficie ghiacciata in un palcoscenico visivo. Ogni opera diventa così un tentativo di tradurre la corporeità e la tecnica in forme che parlano anche a chi non conosce le regole della disciplina.

Il lavoro degli illustratori

I sedici illustratori presenti in mostra adottano approcci diversi: alcuni privilegiano il segno sintetico e la stilizzazione, altri lavorano attraverso sovrapposizioni di texture e colori per rendere la sensazione di velocità. L’attenzione al dettaglio tecnico convive con scelte iconografiche che esaltano l’immediatezza dell’azione—dal gesto dello sci al taglio del pattino sul ghiaccio—e permettono di leggere ogni opera sia come documento visivo sia come elaborazione concettuale dell’atto sportivo.

Gli sport rappresentati e le scelte tematiche

La mostra propone interpretazioni dedicate a discipline molteplici: sci alpino, biathlon, bob, sci di fondo, curling, pattinaggio di figura, sci acrobatico, hockey su ghiaccio, slittino, combinata nordica, short track, skeleton e salto. Questo catalogo disciplinare offre uno spaccato ricco e variegato: ogni sport mette a fuoco aspetti distinti del movimento e genera soluzioni visive specifiche, dalla planarità del curling alla verticalità del salto, dalla scia dello sci alla rotazione del pattinaggio artistico.

Tema e variazioni

All’interno della sezione dedicata alle singole discipline emergono due linee narrative: da una parte l’indagine sulla tecnica, con rappresentazioni che evidenziano postura, materiali e attrezzi; dall’altra, narrazioni più evocative che trasformano la competizione in metafora sociale o emotiva. Il confronto tra queste due modalità rende la mostra un laboratorio visivo, dove il gesto atletico diventa spunto per esplorare memoria, identità e paesaggio.

Perché visitare e informazioni pratiche

Oltre al piacere estetico, la rassegna è un invito a considerare lo sport come elemento culturale e formale. Visitare la Galleria Manifiesto Blanco permette di osservare come l’illustrazione contemporanea sappia documentare e reinventare lo spazio performativo. La componente didattica è rafforzata da pannelli esplicativi che spiegano le tecniche impiegate e le scelte compositive, rendendo l’esperienza accessibile a un pubblico ampio, dagli appassionati agli studenti di arti visive.

Per chi desidera approfondire, la mostra offre spunti utili per comprendere la relazione tra pratica sportiva e rappresentazione. È un’occasione per riflettere su come la cultura visiva plasmi la percezione dell’atleta e del gesto sportivo; un percorso che combina estetica, azione e narrazione in un allestimento pensato per coinvolgere i sensi e la curiosità.