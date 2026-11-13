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Nuove terapie immunologiche in oncologia: evento a Milano il 16-11-2026

A Milano una serata dedicata ai giovani ricercatori del Mario Negri e a un confronto sulle nuove terapie immunologiche contro il cancro.
Mattia Marini · · 2 min
Nuove terapie immunologiche in oncologia: evento a Milano il 16-11-2026

Il 16 novembre 2026, dalle 17 alle 20, la Mario Negri Institute Alumni Association (MNIAA) organizza a Milano, in piazzale Rodolfo Morandi 2, un appuntamento dedicato alla ricerca oncologica. La serata unisce una cerimonia di premiazione per giovani ricercatori e una tavola rotonda sull’immunoterapia dei tumori. L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la registrazione online tramite Eventbrite.

I premi ai giovani ricercatori del Mario Negri

La cerimonia assegna due riconoscimenti. Il Premio Rosanna Mapelli va a Luca Novali, ricercatore del Laboratorio di Rigenerazione d’Organo del Mario Negri, che sviluppa modelli cellulari tridimensionali per studiare le malattie cardiovascolari e la medicina rigenerativa. Il Premio Maurizio Bonati viene assegnato a Francesca Buffelli, ricercatrice del Laboratorio di Epilessia e Strategie Terapeutiche, che analizza il ruolo degli astrociti nella comparsa e nell’evoluzione dell’epilessia.

La tavola rotonda sull’immunoterapia oncologica

Il confronto è moderato da Nicola Miglino, presidente di UNAMSI e direttore di MD Medicinae Doctor. Interviene Alberto Mantovani della Fondazione Humanitas per la Ricerca, che parla di immunologia e immunoterapia dei tumori come nuova frontiera nella lotta al cancro. Segue Alessandro Rambaldi della Foundation of Clinical Research (FROM), che propone il passaggio dalla chemioterapia intensiva all’immunoterapia, con meno tossicità e più guarigioni.

L’evento è organizzato dalla MNIAA, con sede operativa presso l’Associazione Alunni Istituto Mario Negri in via Mario Negri 2 a Milano. Per informazioni è disponibile l’indirizzo mniaacomnunicazioni@.

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Autore
Mattia Marini
Mattia Marini, nato a Segrate e residente a Milano, ha guidato una mappatura sulle criticità dei trasporti cittadino realizzata con fonti aperte. Propone un giornalismo che racconta il territorio attraverso dati e visuali chiare; tiene clienti informali di podcast locali come laboratorio sperimentale.

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