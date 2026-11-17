Tre ore immobile su un ponte ferroviario a Rho: 246 viaggiatori trasferiti su un secondo treno durante la notte.

Nella serata di lunedì 16 novembre, un Frecciarossa partito da Parigi Gare De Lyon e diretto a Milano Centrale si è fermato improvvisamente su un ponte ferroviario a Rho, nei pressi del polo fieristico di Rho-Pero. Il treno avrebbe dovuto raggiungere la stazione milanese poco dopo le 22, ma a bordo c’erano 246 passeggeri che si sono ritrovati bloccati per circa tre ore.

Il guasto e il blocco sul ponte

Intorno alle 21.45 il convoglio è rimasto senza alimentazione elettrica. Il tratto su cui si trovava, sospeso al centro di un ponte sopraelevato, rendeva rischiosa la discesa dei viaggiatori lungo la massicciata. Le prime ricostruzioni indicano come causa il tranciamento di un cavo dell’alta tensione, ma restano da chiarire le ragioni della rottura: dovranno accertare gli approfondimenti tecnici se si sia trattato di un cedimento o di un fattore esterno.

Il trasbordo con i Vigili del Fuoco

Per portare in salvo i viaggiatori è stato affiancato al Frecciarossa fermo un secondo treno. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e coordinato il passaggio dei passeggeri, trasferiti uno alla volta sul convoglio sostitutivo. Sul posto sono arrivati anche mezzi del 118 con personale sanitario, inviati in via precauzionale, ma non si sono registrati feriti né richieste di trasporto in ospedale.

Completate le operazioni, il treno di soccorso ha ripreso la marcia verso Milano Centrale, dove è arrivato nel cuore della notte con oltre tre ore di ritardo rispetto all’orario previsto.