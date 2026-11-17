Un coro di giovani voci della Brianza si esibisce a Milano per celebrare l'infanzia, con ingresso libero.

La giornata internazionale dell’infanzia viene celebrata a Milano con un concerto corale aperto al pubblico. L’appuntamento si tiene alla Casa della memoria, in via Confalonieri 14, con inizio alle ore 11.30 del 22-11-2026.

Il coro dei piccoli cantori della Brianza

Sul palco salirà il coro dei piccoli cantori delle colline della Brianza, diretto dal maestro Flora Anna Spreafico. Ad accompagnare le voci sarà il pianoforte del prof. Comi. Il programma prevede brani di Faurè, Mazza, Durighello e De Francesco.

Ingresso libero e informazioni utili

La partecipazione è gratuita e non richiede prenotazione. L’evento fa parte della rassegna Invito all’ascolto, organizzata dall’Associazione musicale Roberto Franceschi. Per informazioni è possibile telefonare al 328 8149749 oppure scrivere a associazione.franceschi@. Il sito di riferimento è http://.