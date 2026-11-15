15 novembre 2026 ☁ 7°
Cronaca

Fuga dei carabinieri a Monza termina in collisione, cinque persone ferite

Incidente a Monza: auto in fuga dai carabinieri si schianta, cinque feriti, tra cui una donna in condizioni critiche.
Lucia Bellini · · 3 min
Fuga dei carabinieri a Monza termina in collisione, cinque persone ferite

Verso la tarda mattinata, nel quartiere San Rocco di Monza, una auto in fuga dai carabinieri ha perso il controllo e si è scontrata frontalmente con una piccola utilitaria. L’impatto ha provocato il ribaltamento di entrambi i veicoli e ha causato cinque feriti, di cui una donna con condizioni molto gravi.

L’inseguimento è iniziato a Cinisello Balsamo, dove la Radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni ha tentato di fermare tre individui peruviani dopo che non hanno ottemperato a un ordine di arresto posto lungo via Valtellina. I tre hannoAccelerato, lasciando i militari alle loro spalle e dirigendosi verso la periferia di Monza.

Fuga dei tre peruviani e sviluppo dell’inseguimento

Gli escorsi, di 17, 38 e 48 anni, viaggiavano a bordo di una utilitaria grigia noleggiata. Nonostante le richieste dei carabinieri, non hanno effettuato la sosta e hanno proseguito a velocità elevata lungo la rete stradale milanese, attraversando Cinisello e avvicinandosi a Monza. La gazzella dei carabinieri, posta a seguire da qualche minuto, non è stata coinvolta nell’impatto finale.

Durante la fuga, uno dei tre è riuscito a uscire dal veicolo, cercando di fuggire a piedi, ma è stato subito immobilizzato dagli agenti di supporto. I restanti due hanno continuato a guidare fino a perderne il controllo in via Borgazzi, dove la strada è stretta e l’angolo di sterzata è particolarmente stretto.

Collisione, feriti e intervento delle autorità

La utilitaria peruviana ha colpito frontalmente una Panda grigia, occupata da due donne italiane, una di 54 anni e una di 24. L’urto ha provocato il ribaltamento di entrambe le vetture, con la Panda finita a testa in giù sul marciapiede. La donna più anziana è stata intubata e trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è attualmente in terapia intensiva. La compagna più giovane è stata ricoverata in codice giallo nello stesso presidio.

Due dei tre peruviani sono stati trasferiti presso l’ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni, mentre il terzo è stato curato al corpo di pronto soccorso di Bassini a Cinisello Balsamo; tutti in codice giallo. Nessuno dei feriti ha riportato lesioni potenzialmente letali, sebbene la prognosi della signora di 54 anni sia definita gravissima.

Indagini e sequestri

Le forze dell’ordine hanno avviato le investigazioni per ricostruire la dinamica dell’incidente. Tra gli oggetti rinvenuti all’interno del veicolo noleggiato è stata sequestrata una borsa schermata, tipica degli strumenti impiegati per bypassare i sistemi anti-taccheggio dei negozi. Il sequestro suggerisce un possibile collegamento a reati di furto commerciale, ma le motivazioni della fuga restano ancora da chiarire.

Al momento, tutti i tre detenuti sono sotto custodia e attendono gli accertamenti medici. Le autorità continueranno a raccogliere testimonianze e prove per stabilire se l’inseguimento fosse legato a reati specifici o a un semplice tentativo di evasione.

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Autore
Lucia Bellini
Lucia Bellini vive tra Milano e Cinisello Balsamo. Ha seguito in prima persona l'evacuazione di cittadini italiani da una capitale nordafricana, coprendo storie di migranti al confine. In redazione predilige il racconto dal basso e la verifica sul campo; colleziona cartoline d'epoca come conforto dopo le trasferte.

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