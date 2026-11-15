Incidente a Monza: auto in fuga dai carabinieri si schianta, cinque feriti, tra cui una donna in condizioni critiche.

Verso la tarda mattinata, nel quartiere San Rocco di Monza, una auto in fuga dai carabinieri ha perso il controllo e si è scontrata frontalmente con una piccola utilitaria. L’impatto ha provocato il ribaltamento di entrambi i veicoli e ha causato cinque feriti, di cui una donna con condizioni molto gravi.

L’inseguimento è iniziato a Cinisello Balsamo, dove la Radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni ha tentato di fermare tre individui peruviani dopo che non hanno ottemperato a un ordine di arresto posto lungo via Valtellina. I tre hannoAccelerato, lasciando i militari alle loro spalle e dirigendosi verso la periferia di Monza.

Fuga dei tre peruviani e sviluppo dell’inseguimento

Gli escorsi, di 17, 38 e 48 anni, viaggiavano a bordo di una utilitaria grigia noleggiata. Nonostante le richieste dei carabinieri, non hanno effettuato la sosta e hanno proseguito a velocità elevata lungo la rete stradale milanese, attraversando Cinisello e avvicinandosi a Monza. La gazzella dei carabinieri, posta a seguire da qualche minuto, non è stata coinvolta nell’impatto finale.

Durante la fuga, uno dei tre è riuscito a uscire dal veicolo, cercando di fuggire a piedi, ma è stato subito immobilizzato dagli agenti di supporto. I restanti due hanno continuato a guidare fino a perderne il controllo in via Borgazzi, dove la strada è stretta e l’angolo di sterzata è particolarmente stretto.

Collisione, feriti e intervento delle autorità

La utilitaria peruviana ha colpito frontalmente una Panda grigia, occupata da due donne italiane, una di 54 anni e una di 24. L’urto ha provocato il ribaltamento di entrambe le vetture, con la Panda finita a testa in giù sul marciapiede. La donna più anziana è stata intubata e trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è attualmente in terapia intensiva. La compagna più giovane è stata ricoverata in codice giallo nello stesso presidio.

Due dei tre peruviani sono stati trasferiti presso l’ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni, mentre il terzo è stato curato al corpo di pronto soccorso di Bassini a Cinisello Balsamo; tutti in codice giallo. Nessuno dei feriti ha riportato lesioni potenzialmente letali, sebbene la prognosi della signora di 54 anni sia definita gravissima.

Indagini e sequestri

Le forze dell’ordine hanno avviato le investigazioni per ricostruire la dinamica dell’incidente. Tra gli oggetti rinvenuti all’interno del veicolo noleggiato è stata sequestrata una borsa schermata, tipica degli strumenti impiegati per bypassare i sistemi anti-taccheggio dei negozi. Il sequestro suggerisce un possibile collegamento a reati di furto commerciale, ma le motivazioni della fuga restano ancora da chiarire.

Al momento, tutti i tre detenuti sono sotto custodia e attendono gli accertamenti medici. Le autorità continueranno a raccogliere testimonianze e prove per stabilire se l’inseguimento fosse legato a reati specifici o a un semplice tentativo di evasione.