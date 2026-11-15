Bcs entra in Amministrazione straordinaria e si cerca un investitore per salvare produzione e posti di lavoro.

La Bcs, storica azienda di macchinari agricoli, compie un passo avanti in una vicenda che riguarda molte famiglie. La proprietà ha presentato la domanda di Amministrazione straordinaria, e ora l’obiettivo è rilanciare la produzione e tutelare il perimetro occupazionale.

La domanda depositata a Milano

Lunedì 9 novembre 2026 la proprietà ha depositato in tribunale a Milano la domanda di Amministrazione straordinaria. Dopo le assemblee di martedì con le rappresentanze sindacali, i lavoratori rimasti nelle tre sedi di Abbiategrasso, Cusago e Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, vedono un primo spiraglio per il futuro dell’azienda. Vittorio Cantoni, segretario della Fim Cisl milanese, ha confermato che questa era la strada più adatta in questa fase. Secondo quanto dichiarato, ora si apre un percorso più complesso ma con maggiori tutele.

Pre-commissario e ruolo del Ministero

Il tribunale di Milano nominerà un pre-commissario che gestirà la situazione fino alla nomina, prevista tra qualche settimana, del o dei commissari da parte del Ministero il Mimit. Nel frattempo i dipendenti percepiscono la Cigs, la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, che tutela la retribuzione in questa fase. Cantoni auspica che la procedura porti a individuare un investitore in grado di rilanciare l’attività industriale.

Organico ridotto e produzione ferma

Con l’uscita della proprietà dalla gestione, il commissario dovrà evitare di erodere valore, preservare i rapporti con i partner commerciali e non disperdere le competenze tecniche. La produzione è ferma e diversi dipendenti hanno già lasciato l’azienda: oggi l’organico conta meno di 400 lavoratori. Fondata nel 1943 da Luigi Castoldi, Bcs è un marchio con una lunga storia che, secondo gli obiettivi indicati, va salvaguardato insieme agli stabilimenti.