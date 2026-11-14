Il caso di Pietro Sanua, ucciso nel 1995 a Corsico, non verrà archiviato: la gip Patrizia Nobile ha disposto sei mesi di ulteriori accertamenti.

Il fascicolo sull’omicidio di Pietro Sanua, commerciante ortofrutticolo e sindacalista di 46 anni, non sarà chiuso. Sanua fu colpito a colpi di fucile il 4 febbraio 1995 a Corsico, nell’hinterland sud-ovest di Milano. La giudice per le indagini preliminari Patrizia Nobile ha respinto la richiesta di archiviazione presentata nell’inchiesta riaperta dalla Direzione distrettuale antimafia e ha chiesto alla procura di proseguire per altri sei mesi. La decisione accoglie l’opposizione dei familiari, assistiti dagli avvocati Guido Salvini e Nicola Brigida.

Un reperto conservato per oltre trent’anni

Secondo la gip, gli esami scientifici potrebbero essere decisivi per individuare gli esecutori materiali. Nell’ordinanza si richiama una traccia di sangue trovata vicino al luogo del delitto e sequestrata all’epoca dal gabinetto di polizia scientifica. Il reperto, custodito per più di tre decenni, potrebbe contenere il Dna dell’assassino o permettere nuove comparazioni genetiche.

Auto, testimoni e nuove piste

La giudice ha chiesto alla procura di seguire le indicazioni contenute nell’opposizione dei legali. Vengono considerati indispensabili l’ascolto di diversi testimoni e approfondimenti su una Lancia Thema Ferrari di colore amaranto, notata transitare sul luogo dell’omicidio. Secondo la gip, verificare quel veicolo potrebbe essere determinante per risalire almeno all’esecutore materiale.

Il contesto della ‘ndrangheta e gli indagati

Sanua si opponeva alle logiche criminali che puntavano a controllare il commercio ambulante tra Corsico e Buccinasco, battendosi per assegnare le piazzole del mercato con criteri corretti. La Dda inquadra il delitto in un contesto di ‘ndrangheta e si concentra sui rapporti conflittuali tra Sanua e Gaetano Suraci, figura legata alla criminalità organizzata e morta anni fa.

Nel registro degli indagati risultano al momento Vincenzo Ferraro e Antonio Mancuso. Ferraro è stato indicato da un collaboratore di giustizia come presunto esecutore che avrebbe agito per conto di Suraci, ma non è ancora chiaro se avesse la disponibilità della Lancia quel giorno. La posizione di Mancuso resta aperta, perché un’archiviazione formale potrebbe escluderlo da accertamenti in cui può difendersi.

Le reazioni dei legali della famiglia

I legali Guido Salvini e Nicola Brigida si sono detti soddisfatti della riapertura. Confidano che le nuove indagini portino a individuare gli autori materiali di un delitto che, secondo loro, non deve essere dimenticato. Gli avvocati sostengono che le indagini della Dda abbiano provato che l’omicidio è di ‘ndrangheta, perché Sanua si oppose alle prevaricazioni delle famiglie di Corsico e Buccinasco, allora molto potenti, che volevano controllare i mercati.