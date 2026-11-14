Un concerto unico a Firenze unisce canto, poesia cinese e diplomazia per celebrare 56 anni di amicizia italo‑cinese.

Il 6 novembre 2026 la città di Firenze ha ospitato un evento musicale di grande rilievo, promosso dalla Fondazione Turandot e allestito all’interno del maestoso Palazzo Gondi. L’iniziativa ha richiesto una meticolosa collaborazione tra le istituzioni culturali italiane e cinesi, con l’obiettivo di trasformare la storica dimora fiorentina in un crocevia di suoni e parole provenienti dall’Asia.

L’incontro, denominato “La nostra storia”, è stato concepito per commemorare simultaneamente due tappe fondamentali: il 56° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina e il centenario della prima rappresentazione dell’opera Turandot di Giacomo Puccini. La scelta di collegare questi due eventi sottolinea il legame profondo tra le tradizioni artistiche dei due paesi.

Il concerto “La nostra storia” si svolge al Palazzo Gondi

Il contesto architettonico del Palazzo Gondi, con le sue sale affrescate e i soffitti a cassettoni, ha fornito un’atmosfera intima e solenne per l’esecuzione. La serata è stata introdotta da una presentazione magistrale che ha evidenziato come la musica possa fungere da ponte tra culture diverse. Il programma ha incluso brani originali ispirati alla poesia classica cinese, arrangiati per orchestra sinfonica e voci solistiche, creando un dialogo sonoro tra Oriente e Occidente.

Un dialogo musicale: 56 ospiti e protagonisti cinesi

Il concerto ha accolto esattamente 56 ospiti, numero simbolico che richiama l’anno di nascita delle relazioni diplomatiche italo-cinesi. Tra i partecipanti spiccano due artisti di fama internazionale: il tenore cinese Wang Hongwei e la soprano Cao Yaqiong. Entrambi hanno interpretato brani basati su antichi versi, portando le loro voci a dialogare con l’accompagnamento orchestrale.

Wang Hongti, tenore di fama internazionale

Wang Hongwei, noto per la sua capacità di unire tecnica vocale occidentale e sensibilità orientale, ha eseguito arie tratte da testi poetici di Li Bai e Du Fu. Il suo timbro caldo e avvolgente ha conferito alle parole una risonanza emotiva, facendo emergere la profondità della tradizione poetica cinese in un contesto europeo.

Cao Yaqiong, soprano che porta la poesia cinese a Firenze

Cao Yaqiong, soprano di origine cinese, ha interpretato brani che uniscono melodia occidentale e ritmi tipici della musica tradizionale cinese. La sua esecuzione ha richiesto una perfetta intonazione e una padronanza della dizione italiana, dimostrando come l’arte possa superare le barriere linguistiche.

Rilevanza storica dell’evento

Il 56° anniversario delle relazioni diplomatica tra Italia e Cina rappresenta una pietra miliare nella cooperazione bilaterale, caratterizzata da scambi economici, culturali e scientifici. Il centenario di Turandot, inoltre, richiama all’opera prima messa in scena nel 1910, un vero simbolo del dialogo culturale tra le due nazioni, in quanto la storia è ambientata nella Cina imperiale.

La serata si è conclusa con un applauso prolungato, segno della riuscita del progetto di unire poesia, canto e diplomazia in un unico grande palco. L’iniziativa ha dimostrato come gli eventi culturali possano fungere da catalizzatori per un futuro di collaborazione più intenso tra i popoli.