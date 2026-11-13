Scopri quando i trasporti milanesi saranno operativi e quali richieste hanno spinto i sindacati a scioperare.

Venerdì 13 novembre la città di Milano sarà teatro di una nuova azione di sciopero dei trasporti pubblici, promossa dalle sigle sindacali Cobas e Confial Trasporti. La protesta colpisce tutti i servizi gestiti dal Gruppo ATM, ma le autorità hanno garantito il mantenimento di alcune linee per limitare il disagio dei pendolari.

Orari di sciopero e fasce di garanzia

Il blocco si articolerà in due finestre temporali ben definite. La prima fasciata tra 8.45 e le 15.00 prevede la sospensione delle attività di molti operatori di superficie, mentre la seconda avrà inizio alle 18.00 e proseguirà fino al termine del servizio serale. Per contenere le ripercussioni, ATM ha istituito le fasce di garanzia, ovvero i periodi in cui il servizio è obbligatorio: dal via servizio mattutino fino alle 8.45 e la pausa pomeridiana compresa tra le 15 e le 18.

Fasce di garanzia: primo e secondo intervallo

Durante la prima fascia di garanzia, tutte le linee della metropolitana rimarranno aperte e i mezzi di superficie continueranno a circolare con eventuali riduzioni di frequenza. La seconda fascia, che inizia alle 18, potrà subire ritardi o cancellazioni, soprattutto per le rotte meno frequentate. Gli utenti sono invitati a consultare gli aggiornamenti in tempo reale sui canali ufficiali di ATM per eventuali variazioni dell’ultimo minuto.

Stato del servizio: metropolitana, bus, tram e filobus

ATM ha comunicato che, nonostante lo sciopero, le linee della metropolitana resteranno operative per l’intera giornata. Anche i bus, i tram e i filobus continueranno a girare, sebbene con la consapevolezza che qualche corsa potrebbe saltare, soprattutto dopo le 15 e nuovamente dopo le 18. La società ha sottolineato che le interruzioni saranno limitate alle ore di non garanzia, ma non esclude la possibilità di ritardi dovuti alla ridotta disponibilità di personale.

Motivazioni dei sindacati e le richieste avanzate

Le ragioni alla base dello sciopero vanno oltre il semplice contrasto alla riduzione dell’orario di lavoro. Le sigle Cobas e Confial denunciano una serie di fenomeni legati alla liberalizzazione, alla privatizzazione e alla finanziarizzazione dei servizi di trasporto, nonché l’adozione di gare d’appalto che, a loro avviso, compromettono la qualità del servizio e la sicurezza dei dipendenti.

Domande economiche

Tra le richieste di natura retributiva, i sindacati chiedono un aumento salariale di 150 euro netti per tutti gli operatori, la conversione dei contratti da part-time a full time e il riconoscimento di tutti i permessi parentali senza penalizzazioni. Inoltre, rivendicano la liquidazione di tutte le ferie accumulate e la garanzia di un trattamento economico più equo rispetto alle nuove forme contrattuali introdotte dalle gare d’appalto.

Domande organizzative

Sul piano organizzativo, le richieste includono la riattivazione del distanziamento tra i conducenti di superficie, un piano di pulizia regolare dei veicoli, misure più efficaci per la sicurezza del personale contro le aggressioni, la revisione della gestione dei turni per gli operai più anziani e l’adozione di un vestiario adeguato al lavoro. Le sigle chiedono inoltre la sospensione delle gare d’appalto finché non saranno garantiti standard di qualità più stringenti.

Le precedenti azioni di sciopero di Cobas e Confial hanno registrato una partecipazione rispettivamente del 12,5% e del 15,3% del personale coinvolto, dimostrando una crescita della mobilitazione sindacale negli ultimi mesi. Le autorità di trasporto hanno invitato gli utenti a pianificare i propri spostamenti con anticipo, a verificare gli orari aggiornati sui canali digitali di ATM e a consider