Milano ha registrato 41 eventi climatici estremi dal 2015, ma la cementificazione e l'uso eccessivo del suolo rendono la città vulnerabile.

Nel periodo compreso tra il 2015 e il 30 settembre 2026 il capoluogo lombardo ha contabilizzato 41 eventi meteorologici estremi, tra nubifragi, alluvioni e altre manifestazioni della crisi climatica. Questo dato lo colloca al terzo posto a livello nazionale, dopo Roma (103) e Genova (42). A livello regionale, la Lombardia si conferma la regione più colpita, con 348 episodi, a vantaggio di Sicilia (286) ed Emilia-Romagna (249). Il rapporto “Città Clima” 2026, redatto da Legambiente, sintetizza queste statistiche e individua le cause strutturali dietro la vulnerabilità urbana.

Milano nella top 3 delle città più colpite

La concentrazione di fenomeni estremi a Milano è strettamente legata alla cimentificazione del territorio. La trasformazione di suolo permeabile in superfici impermeabili impedisce il naturale assorbimento dell’acqua piovana e amplifica l’effetto “isola di calore”. Secondo i dati di AMAT citati nel rapporto, il 56% dello spazio pubblico milanese è occupato da mobilità e parcheggi. Questa percentuale è indicativa di una pianificazione urbana orientata al trasporto privato, a scapito di aree verdi e di drenaggio naturale.

Cementificazione e consumo di suolo: i dati di Legambiente

Legambiente sottolinea che la predominanza di asfalto e cemento non solo ostacola la mitigazione delle temperature urbane, ma rende anche più difficile la gestione delle acque reflue durante i nubifragi. L’analisi evidenzia che la riduzione delle superfici permeabili incrementa la velocità di deflusso, aggravando il rischio di alluvioni nelle zone basse della città. Il rapporto propone di invertire questa tendenza, promuovendo il recupero di spazi pubblici per aree verdi e soluzioni basate sulla natura (Nature Based Solutions), in grado di assorbire acqua e abbassare le temperature locali.

Strategia Lambro e interventi di rinaturazione

Tra le iniziative già avviate, la strategia di adattamento alle esondazioni del fiume Lambro rappresenta un caso studio concreto. Il progetto ReLambro, attualmente in fase di completamento, prevede la riapertura di tratti fluviali, la creazione di zone di dilavamento temporaneo e l’inserimento di vegetazione lungo le sponde. Queste azioni mirano a ripristinare la permeabilità del suolo e a concedere al fiume lo spazio necessario per gestire le piene senza recare danni alle abitazioni circostanti.

Le proposte di Legambiente per una Milano resiliente

Il vicepresidente Lorenzo Baio, insieme al responsabile scientifico Damiano Di Simine, invita le istituzioni a una rivoluzione culturale e politica nell’urbanistica. Baio afferma che proteggere gli insediamenti dai rischi climatici è un investimento più urgente di quello destinato all’apparato militare. Di Simine, invece, sostiene che “non è più sostenibile sotterrare i corsi d’acqua o cementificarne le sponde”. Propone di restituire agli alvei gli spazi persi e di focalizzare le future opere pubbliche su interventi che aumentino la permeabilità dei terreni e la presenza di vegetazione, piuttosto che su ulteriori parcheggi asfaltati.

L’analisi di Legambiente evidenzia come l’alto numero di eventi estremi a Milano sia strettamente correlato alla struttura urbana attuale. La risposta proposta passa per una riduzione della superficie destinata ai veicoli, la rigenerazione di aree verdi e l’adozione di soluzioni naturali per la gestione delle acque. Solo così la città potrà confrontarsi con un clima in rapido mutamento, riducendo l’impatto di future ondate di caldo, alluvioni e altre emergenze climatiche.