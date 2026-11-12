Milano ospita il dialogo che vuole trasformare la riqualificazione dei condomini in un investimento semplice e misurabile

L’11 novembre il campus Bovisa Durando del Politecnico di Milano è stato il palcoscenico del City Industry Dialogue, l’ultimo appuntamento di una serie di incontri promossi da NetZeroCities e coordinati da ICLEI Europe. L’evento ha riunito rappresentanti di amministrazioni locali, associazioni di categoria, ESCo e investitori per affrontare il nodo più ostico della transizione climatica: rendere la riqualificazione energetica del patrimonio condominiale concreta, finanziabile e scalabile.

Aggregare i lavori di retrofit: il modello di Milano, Bergamo e Roma

Il confronto ha evidenziato come la semplice raccolta di singole richieste di miglioramento sia insufficiente per generare investimenti di volume. Aggregare più edifici in un programma unico permette di costruire un database condiviso di condizioni immobiliari, interventi necessari, costi stimati e risparmi attesi. Tale base informativa è la chiave per le imprese, che possono così programmare i cantieri con criteri omogenei, e per i finanziatori, che valutano le proposte con parametri comparabili. In questo contesto, gli sportelli unici introdotti dalla direttiva EPBD IV hanno assunto un ruolo centrale: a Milano, Bergamo e Roma questi sportelli supportano i proprietari prima della delibera condominiale, orientandoli tra soluzioni tecniche, studi di fattibilità e le diverse opzioni di finanziamento. ANACI e ONLECO hanno sottolineato l’importanza di fornire stime credibili e scenari chiari, in modo che le assemblee possano decidere consapevolmente.

Imprese, ESCo e contratti EPC: strumenti per un mercato misurabile

Il panel industriale, moderato da Valentina Marino di GBC Italia, ha riunito Carlo Favalli (consigliere AssoESCo) e Francesco Percassi (General Manager di Costim RE). I relatori hanno posto l’accento sui contratti di prestazione energetica (EPC), strumenti che legano la remunerazione delle società di servizi energetici ai risparmi effettivamente misurati. Favalli ha spiegato che, per estendere questo modello al settore privato, è imprescindibile un quadro di accordi quadro standardizzati e la condivisione di dati urbani, fattori chiave per abbattere i costi di acquisizione delle informazioni e accelerare la realizzazione dei lavori. Percassi ha aggiunto che la sostenibilità non è solo una questione tecnica: un progetto di rigenerazione deve anche generare benefici sociali ed economici per la comunità, migliorando la qualità della vita e garantendo la sostenibilità finanziaria nel tempo.

Le condizioni per una transizione di sistema

Il presidente di GBC Italia, Fabrizio Capaccioli, ha sintetizzato la visione di fondo: «La grande sfida della transizione energetica del nostro patrimonio edilizio non è soltanto tecnologica: è soprattutto una sfida di sistema». Ha sottolineato che per passare dalla somma di esigenze individuali a una domanda organizzata è necessario un contesto di regole stabili, strumenti finanziari accessibili, competenze qualificate e una collaborazione strutturata tra pubblico e privato. Solo così la riqualificazione potrà includere anche condomini di periferia e famiglie con risorse limitate, evitando un processo riservato a pochi attori dotati di capitali importanti.

Il dialogo di chiusura ha raccolto le indicazioni dei tre tavoli di lavoro: predisporre progetti con dati confrontabili, coinvolgere costruttori ed ESCo attraverso contratti EPC e individuare gli ostacoli che richiedono una risposta a livello nazionale, anche nell’ambito dell’attuazione della direttiva EPBD. Queste direttrici saranno l’ossatura dei prossimi passi dei Climate City Contract di Milano e Bergamo, dove GBC Italia ha già introdotto il Sustainability Index, sviluppato con Arup, per integrare la sostenibilità nei procedimenti amministrativi e guidare la rigenerazione urbana verso gli obiettivi della Roadmap 2050.