Incidente a Lambrate: giovane investito da un treno, soccorsi in corsia e ritardi fino a 30 minuti.

Giovedì 12 novembre, verso le 20.15, si è verificato un grave incidente ferroviario nella zona dei binari della stazione di Lambrate, a Milano. Un giovane di circa venti anni è stato colpito da un treno mentre percorriva a piedi la corsia ferroviaria. Le prime indagini indicano che l’uomo non avrà percepito l’avvicinarsi del convoglio, ma al momento non è ancora stata esclusa la possibilità di un gesto volontario. Le autorità competenti hanno immediatamente avviato le procedure di verifica, affidando il caso alla Polfer per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Il pronto intervento è stato gestito dall’Areu (Agenzia regionale di emergenza urgenza) e dalla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Contestualmente, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano è arrivato con un veicolo attrezzato per estrarre la vittima dalla posizione pericolosa. La risposta rapida dei soccorritori ha permesso di avviare le cure urgenti sul posto, prima di trasferire il paziente all’ospedale di Niguarda.

Dettagli dell’incidente nella stazione di Milano Lambrate

Secondo le ricostruzioni, il giovane si trovava tra le barre di protezione dei binari quando il convoglio è partito in direzione est. L’orario preciso, 20.15, coincide con l’avvicinarsi di un treno ad alta frequenza, il che ha limitato il tempo di reazione sia per la vittima sia per gli operatori di sicurezza. Le indagini della Polfer stanno verificando la presenza di eventuali segnalazioni di pericolo, così come la possibilità di interventi non volontari. Fino a quando non saranno raccolte testimonianze oculari e video di sorveglianza, rimane aperta la discussione sull’origine dell’incidente.

Orario, dinamica e ipotesi in corso di valutazione

L’evento si è verificato in un momento di elevato traffico passeggeri, poiché la fascia serale attira pendolari e viaggiatori. Il treno, in partenza, non ha potuto fermarsi in tempo a causa dei protettivi sistemi di frenata. Gli esperti sottolineano che, in assenza di segnalazioni di presenza umana sui binari, il treno ha seguito la sua programmazione normale. Tuttavia, la pagina delle telecamere di sicurezza della stazione viene esaminata per accertare se siano state violazioni delle norme di divieto di accesso ai binari.

Operazioni di soccorso e trasporto in ospedale

Appena arrivati, i vigili del fuoco hanno avviato un’operazione di estrazione con l’ausilio di attrezzature idrauliche, ponendo la massima attenzione a non aggravare le lesioni. Il personale medico del 118 ha fornito assistenza di primo soccorso, classificando le condizioni della vittima come critiche, motivo per cui è stato richiesto il trasporto con sirene spiegate. L’automedica e l’ambulanza hanno lasciato la stazione in pochi minuti, percorrendo la tratta verso l’ospedale di Niguarda, dove il giovane è stato subito posto in terapia intensiva.

Le autorità sanitarie non hanno ancora diffuso dettagli specifici sul tipo di lesioni riportate, ma la valutazione iniziale parla di danni gravi a organi vitali, con prognosi ancora incerta. Il personale medico sta monitorando costantemente i parametri vitali e ha predisposto interventi chirurgici d’urgenza, se necessario. La famiglia del giovane è stata informata e ha ricevuto supporto psicologico da parte dei servizi sociali dell’ospedale.

Impatto sul traffico ferroviario e consigli per i viaggiatori

Per consentire le operazioni di soccorso e le indagini di Polfer, la RFI ha ordinato la riduzione della circolazione dei convogli presso la stazione di Lambrate. Gli utenti sono stati informati di possibili ritardi fino a trenta minuti e di variazioni nel programma delle corse. I viaggiatori sono invitati a consultare gli aggiornamenti in tempo reale sui canali ufficiali della RFI o a valutare percorsi alternativi. In caso di emergenza personale, è possibile contattare il 112; per situazioni di disagio psicologico, telefonare al Telefono Amico (02 2327 2327) o utilizzare la chat WhatsApp (324 011 7252). Ulteriori risorse includono Sam-aritan Onlus (06 77208977) per supporto emotivo.