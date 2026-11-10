Cinque sospetti catturati in Lombardia per l'omicidio di un giovane a Milano Certosa, legati al clan Latin King.

Il 26 maggio scorso, nella zona di Milano Certosa, è avvenuto un brutale omicidio che ha scosso l’intera provincia. Gianluca Ibarra Silvera, di 23 anni, è stato ucciso da un gruppo armato con coltelli e oggetti contundenti. Dopo mesi di indagini, la Squadra mobile ha annunciato, lo scorso 10 novembre, la cattura di cinque sospetti, tutti tra i 19 e i 23 anni, provenienti da tre nazionalità diverse.

Gli arrestati – tre cittadini peruviani, un ecuadoriano e un italiano – sono stati individuati nelle province di Milano e Monza. L’operazione è stata possibile grazie a una serie di misure cautelari decise dal gip su richiesta della Procura di Milano, che hanno consentito l’inseguimento dei soggetti sospettati di concorso nell’omicidio. L’intervento segna un nuovo passo avanti in un’indagine già caratterizzata da sette provvedimenti restrittivi precedenti, portando il totale a dodici le persone sottoposte a misure cautelari.

Arresti e luoghi di cattura nella Lombardia

Le forze dell’ordine hanno localizzato i cinque individui in due differenti aree: tre di loro sono stati fermati nella zona metropolitana di Milano, mentre gli altri due sono stati rintracciati a Monza, a poche decine di chilometri dalla scena del crimine. L’operazione si è svolta senza incidenti, grazie al coordinamento tra la Polizia di Stato e le unità locali della Squadra mobile. L’obiettivo principale era impedire ulteriori azioni di ritorsione e garantire la sicurezza dei cittadini nelle zone interessate.

Prove video e testimonianze

Le indagini si sono basate su due pilastri fondamentali: le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella stazione di Certosa e le dichiarazioni dei testimoni oculari. Le immagini mostrano un gruppo di aggressori che circonda Ibarra Silvera e due suoi amici, brandendo coltelli e oggetti contundenti. I testimoni hanno confermato di aver udito liti verbali e di aver visto movimenti rapidi prima che la violenza si scatenasse. Tali elementi hanno permesso agli investigatori di ricostruire la sequenza temporale dell’attacco con una precisione notevole.

Ricostruzione dei fatti e ruolo delle prove

Secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti, l’attacco è stato orchestrato da un piccolo gruppo, probabilmente sotto l’autorità di figure più anziane di un’organizzazione criminale locale. I tre giovani peruviani e i due altri cittadini avrebbero agito come esecutori, utilizzando armi da taglio e oggetti di fortuna per intimidire la vittima. Il movente apparente è legato a una disputa di territorio, tipica delle gang che cercano di affermare la propria supremazia nella zona.

Le autorità hanno inoltre analizzato i dati dei telefoni cellulari dei sospetti, scoprendo contatti frequenti con numeri associati a una rete di giovani legati ai Latin King. Questa evidenza ha spinto la Procura a considerare il caso non solo un crimine isolato, ma parte di un più ampio contesto di violenza di gruppo.

Collegamenti con i Latin King e le prospettive future

Le indagini hanno messo in luce un legame diretto tra gli arrestati e la cosiddetta organizzazione Latin King, nota per la sua presenza sul territorio lombardo e per i frequenti scontri con altre realtà criminali. Gli appartenenti a questa rete sono spesso coinvolti in reati contro la persona, con l’obiettivo di consolidare il controllo del territorio. L’operazione di arresto, quindi, rappresenta un segnale forte da parte delle forze dell’ordine, che intendono sconvolgere le attività della gang e impedire ulteriori escalation violente.

La Procura ha annunciato che le autorità continueranno a monitorare i movimenti dei membri della gang e a collaborare con le unità di intelligence per smantellare le reti di sostegno logistico e finanziario. Gli indagati dovranno ora rispondere davanti al tribunale per il loro ruolo nel delitto e per eventuali reati connessi alle attività della gang.

Nel frattempo, la comunità di Milano resta in attesa di ulteriori aggiornamenti, mentre le forze dell’ordine mantengono alta la vigilanza nelle zone dove la presenza dei Latin King risulta più radicata. La speranza è che questi arresti possano ridurre la percezione di insicurezza e ristabilire un clima di tranquillità per i residenti.