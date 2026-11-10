Il magistrato chiude l’inchiesta urbanistica su Sala e altri dopo la cassazione.

La Procura di Milano, guidata dal procuratore Marcello Viola, ha inoltrato al giudice dell’indirizzo per le indagini preliminari (gip) una formale richiesta di archiviazione del fascicolo aperto l’anno scorso. L’operazione riguarda una serie di indagini connesse a presunti reati di corruzione, falso e induzione indebita che potevano aver influito sui processi decisionali della Commissione Paesaggio del Comune di Milano.

Richiesta di archiviazione da parte della Procura

Nel documento presentato, la Procura ha ribadito che, pur riconoscendo la presenza di situazioni di conflitto di interessi e di omissioni degli obblighi di astensione, le prove raccolte non sono ritenute sufficienti a dimostrare un collegamento sinallagmatico tra le eventuali utilità percepite e l’esercizio della funzione pubblica. Tale valutazione segue fedelmente le indicazioni emerse sia dal Tribunale del Riesame nell’estate del 2025, sia dalla Corte di Cassazione alcuni mesi dopo.

Il contesto dell’inchiesta e i soggetti coinvolti

L’indagine, avviata nel 2025, aveva messo al centro diverse figure di spicco della scena urbana milanese. Tra i presunti indagati figuravano il sindaco Giuseppe Sala, l’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, l’architetto Stefano Boeri, il CEO di Coima Manfredi Catella, oltre a Giuseppe Marinoni (ex presidente) e Alessandro Scandurra (ex componente) della Commissione Paesaggio. A completare la lista, gli imprenditori Federico Pella e Andrea Bezziccheri erano stati citati per presunte connessioni con specifici interventi edilizi.

Il caso Pirellino e la Commissione Paesaggio

Uno dei nodi più discussi è stato il progetto di riqualificazione del grattacielo “P39-Pirellino”, ideato dall’architetto Boeri e sostenuto dallo sviluppatore Coima, di cui Catella è amministratore delegato. Il progetto era stato valutato dalla Commissione Paesaggio, dove presunte relazioni economiche tra i membri e gli operatori del settore avrebbero potuto creare situazioni di vantaggio indebito. Nonostante gli apparenti conflitti, i giudici di grado superiore hanno concluso che non vi erano elementi probatori capaci di dimostrare un scambio di favori tra le parti.

Motivazioni giuridiche per l’archiviazione

Le autorità hanno evidenziato che, sebbene fossero state rilevate anomalia nelle procedure urbanistiche, le indagini non hanno prodotto una prova concreta del rapporto causa-effetto richiesto per sostenere l’accusa di corruzione. In particolare, per i reati di falso strumentale legato a eventuali condotte corruttive, la giurisprudenza ha ritenuto l’assenza di un elemento essenziale: il sinallagma corruttivo. Lo stesso ragionamento è stato applicato a tutti gli altri imputati, inclusi gli ex membri della Commissione.

Reazioni dei protagonisti

Il sindaco Giuseppe Sala ha commentato la decisione sottolineando la necessità di accettare le conseguenze del servizio pubblico, pur esprimendo amarezza per le lunghe vicende giudiziarie. L’avvocato Giacomo Lunghini ha evidenziato la frustrazione per il prolungato periodo di indagine, soprattutto in relazione all’arresto a domicilio di Alessandro Scandurra, nonostante le successive sentenze abbiano smontato le ipotesi di reato. In generale, la chiusura del caso è stata accolta come un segnale di stabilità per il panorama urbanistico milanese, ma ha anche riacceso il dibattito su possibili riforme della Commissione Paesaggio.