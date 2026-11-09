Milano ospita il gala “Be the Hope”: premi, ospiti illustri e un’asta benefica che sosterrà l’educazione e la lotta al bullismo.

Il 5 novembre 2026 la città di Milano ha accolto il consueto gala “Be the Hope”, organizzato dal Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center Italia. L’evento, dedicato ai diritti umani e alla legalità, ha riunito personalità di spicco del mondo istituzionale, economico e del Terzo Settore, con la presenza di Kerry Kennedy, presidente onorario di Kennedy Human Rights Italia. Durante la serata sono stati celebrati i risultati di diverse iniziative civiche, che hanno ricevuto i Kennedy Human Rights Italia Awards e il prestigioso Ripple of Hope Award, consolidando un impegno collettivo per la dignità umana.

Kennedy Human Rights Italia Awards: i premiati

Quattro realtà hanno ottenuto il Kennedy Human Rights Italia Awards, riconoscimento conferito a chi trasforma i valori di giustizia e solidarietà in progetti concreti. La Fondazione Riccardo Catella, guidata dal presidente Manfredi Catella e dalla direttrice generale Kelly Russell Catella, è stata premiata per la capacità di coniugare sviluppo urbano, sostenibilità ambientale e benessere delle persone. La Fondazione Città della Speranza Ente Filantropico, rappresentata dal fondatore Giovanni Franco Masello, ha ricevuto il riconoscimento per il suo impegno nella ricerca pediatrica e nella salute dei bambini.

Associazione Civile Giorgio Ambrosoli

L’Associazione Civile Giorgio Ambrosoli, con al timone il presidente onorario Umberto Ambrosoli e il presidente Roberto Notarbartolo di Villarosa, è stata onorata per la promozione della legalità, dell’etica pubblica e del coraggio civico, valori che l’associazione custodisce in memoria dell’avvocato Giorgio Ambrosoli. Il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, ha ricevuto il premio per la sua costante battaglia a difesa della giustizia, della legalità e della dignità umana.

Ripple of Hope Award a Stefano Lucchini

Il culmine della serata è stato la consegna del Ripple of Hope Award a Stefano Lucchini, Group Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo e presidente di Kennedy Human Rights Italia. Il riconoscimento celebra la sua capacità di trasformare gli ideali di Robert F. Kennedy in azioni concrete, contribuendo alla crescita e al consolidamento dell’organizzazione italiana. Durante il ricevimento, Lucchini ha ribadito l’importanza di diffondere i valori di dialogo, responsabilità e giustizia, elementi fondamentali per una società più equa.

Asta benefica di Christie’s e destinazione dei fondi

Partner della serata è stata Christie’s, che ha gestito un’asta benefica con oggetti esclusivi donati da artisti, aziende e sostenitori. I proventi saranno destinati ai progetti educativi e sociali di Kennedy Human Rights Italia: una borsa di studio annuale per il doposcuola gratuito, laboratori scolastici sui diritti umani e l’educazione civica, centri estivi gratuiti per bambini e il progetto “Sbullonati”, volto a contrastare il bullismo. Inoltre, la Fondazione Città della Speranza ha annunciato l’espansione del proprio centro di ricerca: attualmente conta circa 350 ricercatori e prevede di aggiungerne altri 150, ampliando le prospettive per la ricerca pediatrica e l’occupazione giovanile.

Il presidente Manfredi Catella ha chiuso la serata con una dichiarazione significativa: “Riceviamo questo premio […] come un riconoscimento al valore di un percorso collettivo”, enfatizzando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, imprese e società civile. L’evento ha così consolidato il legame tra riconoscimento pubblico e sostegno concreto a iniziative che puntano a costruire un futuro più giusto, inclusivo e sostenibile per tutti.