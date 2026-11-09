Massimo Galli torna a respirare: l’appello cancella le accuse e chiude il caso Concorsopoli.

Una sentenza inattesa ha messo fine a una delle più lunghe e seguite vicende giudiziarie italiane degli ultimi anni. Massimo Galli, noto infettivologo e ex direttore del reparto Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, è stato completamente scagionato dalla Corte d’Appello di Milano. I giudici hanno dichiarato che “il fatto non sussiste”, annullando la condanna di un anno e quattro mesi inflitta in primo grado.

L’inchiesta, comunemente soprannominata Concorsopoli, aveva puntato il fuoco sui presunti concorsi universitari pilotati presso la Facoltà di Medicina dell’Università Statale di Milano. Galli era stato imputato per turbativa d’asta e per aver favorito, a suo giudizio, l’assegnazione di un posto da professore associato al suo ex collaboratore Agostino Riva. Anche Riva ha ricevuto l’assoluzione nello stesso provvedimento.

Il percorso giudiziario: dalla denuncia alla assoluzione

L’accusa è nata il 5 ottobre 2021, a soli 26 giorni dal pensionamento di Galli, una data che ha aggiunto ulteriore pressione a un professionista già stanco dopo due decenni di servizio. La prima sentenza, pronunciata a luglio 2024, aveva confermato la condanna con pena sospesa e senza menzione. Dopo un iter di ricorsi, la Corte d’Appello ha ribaltato la decisione, affermando che gli elementi probatori non dimostravano la volontà di manipolare il concorso.

Motivazioni della Corte

Nel provvedimento, i magistrati hanno sottolineato l’assenza di documenti che comprovassero il presunto condizionamento del concorso e hanno rilevato un errore cronologico nel verbale di accusa, che riportava un orario non rettificato. Queste incongruenze hanno spinto la giuria a ritenere le accuse infondate, determinando la cancellazione della pena.

Reazioni di Galli e prospettive future

Nel colloquio rilasciato subito dopo il verdetto, Galli ha definito il giudizio “una tegola gratuita sulla mia reputazione”, aggiungendo che il peso di cinque anni di incertezza era “un fardello enorme”. Pur non proclamandosi “soddisfatto” in senso assoluto, ha riconosciuto di sentirsi sollevato: “Mi sono tolto un grande peso dallo stomaco”.

Il professore, ormai in pensione dal 2021, ha comunque confermato la sua attività didattica: “Domani terrò una lezione di due ore su malattie infettive emergenti per i colleghi”. Ha inoltre annunciato l’intenzione di festeggiare nei prossimi giorni con la famiglia, segnalando che la vicenda ha riaperto il dibattito sulla trasparenza dei concorsi universitari in Italia.

Il caso rimane, però, un monito sulle dinamiche interne delle università: la denuncia ha messo in luce la necessità di criteri più rigorosi e di un controllo più efficace per evitare che pratiche informali possano degenerare in accuse penali.