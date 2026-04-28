Incendio in palazzo a Motta Visconti: intervento dei vigili del fuoco e verifiche sugli appartamenti

Domenica mattina un rogo in un appartamento al terzo piano di un palazzo di Motta Visconti ha portato all'intervento dei vigili del fuoco e al ricovero di quattro persone per ferite o inalazione di fumo

Una tranquilla domenica mattina a Motta Visconti si è trasformata in emergenza quando un incendio è scoppiato in un appartamento al terzo piano di un edificio di otto piani in via della Repubblica. Le fiamme si sono propagate rapidamente all’interno dell’abitazione e il fumo ha raggiunto i piani superiori, costringendo i residenti a evacuare e facendo intervenire i servizi di soccorso.

Primo intervento e forze in campo

Sul posto sono accorse diverse squadre dei Vigili del Fuoco, tra cui i distaccamenti di Abbiategrasso e Darwin, insieme agli specialisti del nucleo SAF e a un mezzo di supporto proveniente dal comando di Pavia. L’arrivo coordinato dei pompieri ha permesso di domare le fiamme e di limitare l’estensione del rogo, mentre il personale sanitario del 118 e i carabinieri hanno gestito la sicurezza dell’area e l’assistenza ai residenti.

Tempestività e operazioni di spegnimento

La rapidità dell’intervento è stata fondamentale: i pompieri hanno isolato l’appartamento interessato e avviato le operazioni di spegnimento e ventilazione per rimuovere il fumo residuo. Successivamente sono state effettuate le operazioni di bonifica e i rilievi tecnici necessari per valutare la stabilità degli alloggi e la sicurezza delle parti comuni dello stabile.

Persone coinvolte e dimissioni

Quattro persone sono state trasportate in ospedale in seguito all’incendio. In particolare, due anziani, fratello e sorella di 77 e 73 anni, che si trovavano nell’appartamento da cui si è originato il rogo, sono stati medicati per ferite e trasferiti in codice giallo all’ospedale di Magenta. Inoltre, una coppia residente ai piani superiori è stata accompagnata all’Humanitas per accertamenti dopo aver inalato fumo.

Condizioni e prognosi

Fortunatamente nessuno dei soccorsi sembra essere in pericolo di vita: le condizioni cliniche sono state valutate dai medici dei reparti di emergenza e, dopo gli accertamenti, sono stati stabiliti i necessari percorsi terapeutici. Il trasporto in codice giallo indica che gli interessati hanno ricevuto cure urgenti ma non erano in condizioni critiche.

Danni all’edificio e verifiche tecniche

Una volta domate le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno avviato le procedure per valutare i danni strutturali e la sicurezza degli appartamenti. Al termine delle ispezioni tecniche due alloggi sono stati formalmente dichiarati inagibili, con divieto di utilizzo fino a nuovo provvedimento. Per inagibile si intende un’unità abitativa non idonea all’uso per motivi di sicurezza o di agibilità.

Iter per il ripristino

Le famiglie interessate dalle dichiarazioni di inagibilità dovranno attendere ulteriori verifiche e gli esiti delle indagini per poter rientrare: si renderanno necessari interventi di riparazione, controlli su impianti elettrici e strutturali e la certificazione dei tecnici competenti prima della revoca dello stato di inagibilità.

Causa dell’incendio e successivi accertamenti

Al momento le cause che hanno generato il rogo non sono state ancora accertate. Sono in corso accertamenti tecnico investigativi da parte dei Vigili del Fuoco e degli organi competenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e per stabilire eventuali responsabilità. Le operazioni includono il rilievo dei danni, l’analisi dei materiali combusti e la verifica degli impianti presenti nell’appartamento di origine.

La mattinata, pur iniziata con paura e disagi per i condomini, si è conclusa senza vittime: la collaborazione tra Vigili del Fuoco, 118 e carabinieri ha limitato le conseguenze peggiori e ha permesso di mettere in sicurezza l’area. Resteranno tuttavia gli effetti materiali e la necessità di interventi sui locali dichiarati inagibili, oltre agli accertamenti per chiarire cosa abbia scatenato il rogo.