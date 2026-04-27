Aggressione a Quarto Oggiaro: 14enne ferito con cocci di bottiglia

Un giovane di origini egiziane è stato accerchiato e ferito la sera del 26 aprile: prognosi grave ma stabile

La sera del 26 aprile un episodio violento ha scosso il quartiere di Quarto Oggiaro a Milano: un ragazzo di 14 anni, di origini egiziane, è stato trovato ferito in via Amoretti nei pressi della stazione. Secondo i soccorritori, al momento del ritrovamento il giovane era in stato di shock e presentava tagli e lesioni multiple alla schiena e alla testa, compatibili con un’aggressione avvenuta con un oggetto tagliente.

La segnalazione ha attivato immediatamente i presidi sanitari e le forze dell’ordine locali.

I primi a intervenire sono stati gli operatori del 118 e i carabinieri della Stazione Musocco, che hanno trasportato il ragazzo al ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato in condizioni ritenute gravi ma non in pericolo di vita. Le descrizioni raccolte sul posto parlano di ferite definite come lacero-contuse, segno di un’Aggressione violenta probabilmente con frammenti di vetro. Gli investigatori hanno isolato la scena e avviato le procedure per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

Le prime verifiche e la ricostruzione dei fatti

Gli accertamenti degli inquirenti puntano a chiarire come si sia sviluppata l’aggressione: dalle testimonianze iniziali risulta che il ragazzo sia stato accerchiato da un gruppo di giovani poco prima delle 21:20. Fonti sul posto riferiscono che gli aggressori hanno usato cocci di bottiglia come arma improvvisata, provocando le ferite rinvenute. La scena è stata transennata e raccolte le prime dichiarazioni di testimoni; i carabinieri stanno inoltre acquisendo riprese di videocamere private e pubbliche della zona per avere elementi utili all’identificazione.

Testimonianze e elementi raccolti

Alcuni residenti e passanti hanno fornito descrizioni che parlano di una colluttazione rapida e di una fuga immediata dei presunti aggressori prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Le dichiarazioni saranno confrontate con i rilievi tecnici, che includono il sequestro di frammenti utili e l’esame delle ferite per collegare lesioni e strumenti usati. L’indagine privilegia l’ipotesi dell’aggressione in gruppo, mentre non sono state al momento rese note responsabilità precise o moventi: gli inquirenti lavorano per identificare i partecipanti e ricostruire il contesto dell’episodio.

Intervento sanitario e condizioni del giovane

Il trasferimento al Niguarda ha permesso di attivare subito gli esami necessari e le cure per stabilizzare il ragazzo. I medici hanno definito la situazione come grave ma stabile, segnalando che le ferite, sebbene serie, non risultano compatibili con una prognosi di morte imminente. Nel reparto sono state avviate terapie per controllare emorragie e prevenire infezioni, e sono in corso accertamenti strumentali per valutare eventuali danni interni. La famiglia è stata informata e assistita dal personale ospedaliero.

Prognosi e follow-up medico

La prognosi resta cautelare: i medici monitorano l’evoluzione delle condizioni e pianificano eventuali interventi chirurgici se necessari. L’uso del termine prognosi in ambito clinico indica la valutazione dell’evoluzione prevista della condizione del paziente, che può cambiare in funzione della risposta alle cure. Le autorità sanitarie hanno comunque confermato che, al momento, non sussiste un pericolo immediato per la vita del giovane, pur mantenendo la massima attenzione sui possibili sviluppi.

Impatto sul quartiere e reazioni delle autorità

L’episodio ha riacceso preoccupazioni tra i residenti di Quarto Oggiaro, dove la vicinanza alla stazione e la frequentazione notturna rendono particolarmente sensibili le tematiche di sicurezza urbana. Associazioni di zona e rappresentanti locali hanno chiesto maggiore presenza delle forze dell’ordine e interventi di prevenzione per evitare il ripetersi di episodi simili. Le autorità hanno dichiarato che rafforzeranno i controlli nel breve periodo e che collaboreranno con i servizi sociali per comprendere eventuali fattori di marginalità alimentanti la violenza.

Prospettive investigative e misure preventive

Oltre alle indagini in corso per identificare i responsabili, le istituzioni locali stanno valutando misure concrete per la sicurezza: potenziamento della videosorveglianza, maggiori pattugliamenti serali e attività di coinvolgimento giovanile per prevenire conflitti. Le forze dell’ordine continueranno a raccogliere indizi e a sentire testimoni per ricostruire ogni fase dell’aggressione avvenuta la sera del 26 aprile, nella speranza di chiarire le responsabilità e assicurare giustizia alla vittima.