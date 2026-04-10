Festa della Polizia: Megale affronta il caso Rogoredo e celebra gli agenti

Megale richiama l'importanza del senso etico e ringrazia la Procura, mentre l'assessore La Russa premia agenti distintisi per coraggio e professionalità

La cerimonia per il 174° anniversario della Polizia di Stato ha fatto da cornice a un intervento che non ha evitato questioni delicate. Il questore Bruno Megale ha combinato ringraziamenti e un’esplicita presa di posizione sul caso che riguarda agenti del Commissariato Mecenate, con particolare riferimento all’assistente Carmelo Cinturrino.

Nel discorso è emersa la preoccupazione per il rischio, concreto o percepito, che comportamenti gravi possano compromettere la fiducia pubblica e lo spirito di servizio che caratterizza la maggioranza degli operatori in divisa.

Richiamo all’etica professionale

Il cuore dell’intervento del questore è stato un richiamo netto al valore del senso etico come pilastro dell’azione quotidiana. Megale ha definito il lavoro del poliziotto come un mestiere di sacrificio e responsabilità verso gli altri, insistendo sul fatto che episodi di infedeltà possono creare una frattura tra istituzioni e cittadini. Ha richiamato, citando una riflessione letteraria, la facilità con cui si scivola nella menzogna quando questa si veste da bene, un’immagine utilizzata per sottolineare come anche piccoli cedimenti morali possano avere conseguenze vaste sul consenso sociale.

Impatto sulla fiducia e sulla comunità

Megale ha sottolineato come le indagini in corso su presunti casi di corruzione, violenze e rapporti con pusher nella zona di Rogoredo non siano fatti circoscritti ma elementi che possono disorientare l’intera comunità. Il questore ha espresso preoccupazione per la capacità di tali vicende di intaccare la percezione pubblica del ruolo delle forze dell’ordine, invitando le nuove leve a mantenere integerrimo il comportamento professionale. In questo passaggio è stato usato il termine infedeltà per spiegare come certe condotte tradiscano la missione istituzionale.

Indagini, ringraziamenti e segnali istituzionali

Nel discorso non sono mancati riferimenti operativi: il questore ha ringraziato la Procura per aver affidato alla Squadra Mobile e alla Polizia Scientifica l’incarico investigativo sull’omicidio di Abderrahim Mansouri, interpretando la delega come un segnale di fiducia verso l’istituzione. Questa scelta è stata letta come un attestato di stima verso la professionalità degli investigatori e come un elemento utile per ricostruire trasparenza e credibilità. Il riferimento evidenzia l’importanza della collaborazione tra organi giudiziari e forze di polizia.

Trasparenza e prevenzione

La linea tracciata dal questore ribadisce che, oltre alle indagini, è necessario rafforzare i meccanismi di controllo interni e le pratiche di prevenzione. Megale ha annunciato l’impegno della Questura per impedire il ripetersi di comportamenti scorretti, invitando a considerare ogni segnalazione come un’opportunità per migliorare l’azione istituzionale. Il concetto di responsabilità collettiva è stato messo in rilievo come antidoto alla diffusione di sfiducia.

Riconoscimenti e posizione politica

Alla cerimonia ha partecipato anche l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, che ha consegnato premi per meriti speciali agli agenti distintisi in servizio. La Russa ha definito la premiazione come un onore e ha rimarcato la gratitudine verso chi quotidianamente mette a rischio la propria incolumità per la sicurezza collettiva. Le parole dell’assessore hanno messo l’accento sulla dimensione umana del servizio in divisa e sull’importanza del riconoscimento istituzionale alle azioni coraggiose e professionali.

Questioni locali e politiche operative

Contributi dalla scena politica locale hanno toccato anche temi pratici: il dibattito sull’armamento e l’uso dei dispositivi elettronici da parte della polizia locale rimane aperto, con inviti a ulteriori approfondimenti in sede di Commissione. L’amministrazione cittadina è chiamata a valutare sperimentazioni e protocolli sulla base dell’esperienza maturata, tenendo sempre in considerazione il bilanciamento tra efficacia operativa e tutela dei diritti.

In chiusura, la giornata ha offerto una mescola di celebrazione e autocritica: da un lato il riconoscimento degli atti eroici e della dedizione degli agenti premiati, dall’altro un richiamo forte alla necessità di rigore morale e trasparenza per recuperare e preservare la fiducia dei cittadini. La speranza espressa dai vertici è che il momento commemorativo serva anche come leva per rinsaldare il patto tra società e istituzioni, ricordando che il rispetto delle regole e del senso etico resta la condizione fondamentale per esercitare al meglio il servizio di pubblica sicurezza.