Giambellino, arresto per molestie in parrocchia: 21enne ai domiciliari in carcere

Un intervento della Polizia di Stato coordinato dalla Procura di Milano ha portato all'arresto di un 21enne ritenuto responsabile di molestie, minacce e intrusioni nella parrocchia del Giambellino

Venerdì 3 aprile la Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino egiziano di 21 anni. L’operazione nasce da segnalazioni che hanno evidenziato un quadro di ripetute condotte disturbanti e minacciose nei confronti del parroco e di un’ausiliaria diocesana, con ricadute sulla quotidianità della comunità parrocchiale.

Le tensioni segnalate hanno costretto i responsabili della chiesa nel quartiere Giambellino a limitare l’accesso ai locali al di fuori delle funzioni, per tutelare fedeli e operatori. Secondo le denunce presentate, il comportamento dell’indagato ha generato uno stato di preoccupazione tale da richiedere l’intervento degli uffici di polizia locali e la successiva attivazione di accertamenti formali.

Le indagini e i punti fondamentali dell’accusa

Le verifiche sono iniziate dopo le denunce depositate nel mese di marzo ai Commissariati Lorenteggio e Porta Genova. Gli investigatori del Commissariato Porta Genova hanno raccolto racconti e segnalazioni che, messi insieme, delineano una serie continuativa di episodi attribuiti al giovane. Tra le condotte contestate figurano minacce di morte, insulti reiterati e atti di aggressione verbale e fisica, fino allo sputare contro le vittime, elementi che rientrano nella fattispecie di condotte persecutorie.

Modalità e frequenza degli episodi

Secondo la ricostruzione, gli episodi si sono protratti nel tempo e hanno assunto una frequenza tale da incidere sulla serenità della comunità. Sono state segnalate intrusioni nei locali parrocchiali, a volte mediante lo scavalcamento di cancelli, con permanenze non autorizzate negli spazi comuni. Inoltre sono emersi comportamenti ritenuti inappropriati o osceni, abbandono di rifiuti e disturbi durante le celebrazioni, tutte circostanze che hanno contribuito a creare un clima di insofferenza e paura.

Testimonianze e raccolta delle prove

I racconti di volontari, fedeli e del personale parrocchiale hanno permesso agli agenti di comporre una sequenza coerente di fatti. Le dichiarazioni hanno indicato non solo singoli episodi isolati ma una condotta ripetuta e insistente, che ha reso vani i ripetuti inviti rivolti all’indagato a mantenere le distanze. La documentazione delle segnalazioni e la verifica di precedenti interventi da parte delle forze dell’ordine hanno costituito elementi chiave per la richiesta della misura restrittiva.

Provvedimenti precedenti e motivazione della custodia

Nel corso delle indagini è emerso che il giovane era già stato destinatario di più ordini di allontanamento da parte delle forze dell’ordine, nonché coinvolto in episodi precedenti riconducibili a resistenza, minacce e molestie. La reiterazione dei comportamenti e la loro progressiva intensificazione hanno portato la Procura di Milano a valutare la pericolosità sociale della condotta, ritenendo necessaria una misura cautelare più incisiva per tutelare le vittime e la collettività.

Esito operativo e tutela delle vittime

L’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare è stata finalizzata a interrompere la sequenza di molestie e a restituire tranquillità alla parrocchia del Giambellino. La scelta del carcere, quale misura adottata, è motivata dalla gravità e dalla persistenza delle condotte contestate, che hanno provocato un evidente stato d’ansia nelle persone offese e disturbo nelle normali attività religiose e sociali del luogo.

Impatto sulla comunità e riflessioni finali

Oltre all’azione giudiziaria, il caso solleva questioni sul rapporto tra spazi di culto e sicurezza pubblica: per la comunità parrocchiale è stato necessario trovare soluzioni immediate per garantire la protezione di operatori e fedeli, mentre le forze dell’ordine hanno dovuto coordinare raccolta di testimonianze e misure preventive. Il procedimento è ora nelle mani della magistratura, e le vittime hanno avviato il percorso per ottenere tutela e ripristino della normale vita parrocchiale.